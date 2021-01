1,3 milliárd dolláros kártérítésre perli Rudy Giulianit a választási rendszert fejlesztő cég

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

A Dominion Voting Systems rágalmazás miatt jelentette fel hétfőn Donald Trump ügyvédjét, Rudy Giulianit, és 1,3 milliárd dolláros (!) kártérítést követelnek azért, mert Giuliani korábban többször is arról beszélt, hogy a Dominion szavazógépei a Trumpra leadott szavazatokat Joe Bidenre leadott szavazatokra változtatták.

A Trump-csapatban Giuliani volt az egyik leghangosabb képviselője annak az összeesküvés-elméletnek, hogy Biden csalással nyerte meg a választást, és melynek alátámasztására sem Trump, sem bármely stábtagja semmiféle bizonyítékot nem tudott felmutatni.

Fotó: Drew Angerer/AFP

Mint az Axios írja, nem Giuliani az egyetlen, akinek jó eséllyel felelnie kell majd bíróság előtt: Trump közeli szövetségese, Sidney Powell szintén bíróság elé kerülhet, mert azt állította, hogy a Dominion egy nemzetközi kommunista összeesküvés része volt.

Giuliani több mint 50 alkalommal vádolta meg csalással a céget, a sajtóban, a Twitteren és a podcastjében is a Dominion szerepéről állított olyasmit, amit nem nagyon igazolnak a tények. És azután is folytatta ezt, hogy a cég ügyvédi felszólító levelet küldött neki, hogy fejezze ezt be.

A 107 oldalas keresetben a választási infrastruktúrát fejlesztő cég azzal érvel, hogy Giuliani a bíróság előtt sosem vádolta meg csalással a céget, hiszen tudta, hogy ott nem nyerhetne, de ennek ellenére terjesztette mindenfelé azokat az állításokat, melyekről tudnia kellett, hogy hazugságok. Emiatt pedig több millió ember gondolhatta azt, hogy a Dominion ellopta a szavazatukat és elcsalta a választást.

December vége felé, amikor már látszott, hogy Trump sehogy se fogja megfordítani az elveszített választás eredményét, látványos volt, ahogy a Fox News műsoraiban hirtelen elkezdett arról beszélni, hogy semmi nem utal arra, hogy a választási rendszereket gyártó cégek csaltak volna. Az akkoriban megjelenő cikkek mind azzal magyarázták ezt a fordulatot, hogy a Foxnál megijedtek a kártérítési perek lehetőségétől. A Dominion alapítója, John Poulos korábban amúgy nem zárta ki, hogy akár Donald Trump ellen is kártérítési pert indíthatnak hamarosan.