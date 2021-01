Bernie Sanders reagált a róla készült mémekre

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

A kérdésre, hogy másokhoz hasonlóan ő is jól szórakozik-e a róla készült mémeken, Bernie Sanders a CNN riporterének azt válaszolta, nemcsak jól szórakozik, de ki is használja a helyzetet. Elmondta, hogy a mémesedett fotójával pólókat és pulcsikat terveznek most eladni, az abból befolyó pénz – reményei szerint milliókat – pedig alapítványoknak és rászorulóknak adja majd.

A szenátor a CNN előtt Seth Meyersnél is beszélt az elnöki beiktatáson készült fotójáról. Sanders azt mondta, nem gondolta, hogy netes szenzáció lehet belőle. „Csak ültem ott és próbáltam nem megfagyni és figyelni arra, hogy mi történik” – mondta, de aztán inkább gyorsan elkezdett arról a tanárnőről beszélni, aki a kesztyűket kötötte neki.