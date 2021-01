Egy civil áldozat beperelt 14 multinacionális vegyipari céget, amelyek az Agent Orange nevű gyomirtót eladták a Vietnamban harcoló amerikai hadseregnek

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Ma, hétfőn lesz az első tárgyalási napja egy potenciálisan óriási következményekkel járó pernek Franciaországban, amit még 2014-ben indított el egy vietnami újságírónő, az 1942-ben született Tran To Nga, az amerikai hadsereg által a vietnami háborúban használt, a szállításához használt hordók színe alapján Agent Orange-nek nevezett gyomirtó vegyszer egyik áldozata.

Tran To Nga ügyvédei szerint az ítélet precendensként szolgálhat, hiszen ez az első alkalom, hogy vietnami civil áldozat jut el a bíróságig a gyilkos szer ügyében. Korábban amerikai, koreai és ausztrál veterán katonák kaptak anyagi kompenzációt a vegyszer okozta egészségügyi problémáikért.

A nő most azokat a nemzetközi vegyipari cégeket perelte be, amelyek a vegyszert legyártották és eladták az amerikai hadseregnek. Közöttük van a ma már a német Bayer tulajdonában lévő Mondsato és az amerikai Dow Chemical is.

A szert az amerikaiak repülőről szórták ki és a sűrű dzsungel lombozatának elpusztítására használták, az ugyanis olyan erős volt, hogy azonnal lehullottak tőle a levelek. A cél az volt, hogy a lombozat ritkításával megszüntessék a kommunista vietnami hadsereg fedezékét, illetve megakadályozzák, hogy a vietkongok a lombokorona takarásában termeljenek élelmiszert maguknak.

Az amerikaiak erre a célra többféle szert használtak, amiket mind a szállítóhordók színe alapján neveztek el, mint később Quentin Tarantino a Kutyaszorítóban szereplőit. Volt Agent Purple, Pink, Green, White és Blue is. De a legnagyobb mennyiségben az Agent Orange-ot használták.

Ez két, igen erős gyomirtó keveréke volt, amik már önmagukban is rákkeltő szerek voltak, amik a gyártási folyamat során ráadásul erős szennyeződtek a különösen rákkeltő hatású, dioxin nevű vegyülettel.

Az Agent Orange-nek a vietnami becslések szerint 400 ezer halálos áldozata volt, 500 ezer gyerek született miatta súlyos testi elváltozásokkal és összesen 4,8 millió ember tettek ki a hatásának. A keverék vegyületei igen lassan bomlanak el.