"Gyakorlatilag megfulladnak, bár ez nagyon kemény szó"

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Védõfelszerelést viselõ orvosok a koronavírussal fertõzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2020. december 8-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

"A második hullámban sokkal több betegünk volt, mint az elsőben. Nagyobb volt sokkal a megterhelés, a kórház saját létszámából nem is tudta ezt fedezni" - nyilatkozta a Blikknek Papné Huszár Erika, a Szent László és Szent István kórház Covidrészlegének vezető ápolója, aki maga is gyakran 12 órás műszakokban dolgozott. A túlterhelést átvezényléssel próbálja enyhíteni az egészségügyi kormányzat. Pappné nagyon hálás az átvezényelteknek a munkájukért, de azt is megjegyezte, hogy nekik nincs intenzíves tapasztalatuk, így "nagyon nagy feladat hárult ránk, hogy korrektül és megfelelően el tudjuk látni a hozzánk érkező betegeket".

Tapasztalatai nagyon megviselték,lelkileg nagyon megterhelők, mesélte a Blikkben videón is látható interjújában. "Nem tudjuk, hogyan fogunk meghalni, de így senki nem szeretne" - mondta, mielőtt kifejtette, hogy hogyan is halnak meg a covidbetegek. "Gyakolratilag megfulladnak, bár ez nagyon kemény szó [...] A köllégáimat is motiválja az oltásra, hogy nem így kell meghalni" - mondta.

"Fizikailag és lelkieg is megterhelő súlyos állapotban levő covidos betegekkel foglalkozni" - mondta, hozzátéve, hogy a trauma feldolgozására a járvány végéig nincs remény. "Azzal, hogy nekünk milyen lelki problémáink vanak, nincs időnk foglalkozni" - mondta. Ebben némi támaszt csak a covidosztályról kikerült, felgyógyult betegek jelentenek, akik közül sokan járnak vissza hálájukat kifejezni. "Amire nekünk szükségünk is van, hogy kapjunk egy pozitív visszajelzést, hogy van értelme a munkánknak, még akkor is, ha elég sok beteget el is vesztünk" - mondta.