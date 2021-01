Megküldték a szenátusnak a Donald Trump elleni vádiratot

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Az Egyesült Államok képviselőháza hétfő este megküldte Donald Trump elleni vádiratát a szenátusnak, ezzel hivatalosan is kezdetét veszi az alkotmányos vádeljárás tárgyalása. Az impeachment szabályai szerint a vádat a képviselőház képviseli, a tárgyalást a szenátus bonyolítja. Ott a szenátorok kétharmadának szavazatával ítélhetik el az immár csak volt elnököt.

Cheryl Johnson, a képviselőház jegyzője James Raskin demokrata képviselővel és Tim Blodgettel, a képviselőházi őrség vezetőjével átsétál a szenátusi ülésteremhez az elnök elleni vádirattal. Fotó: TASOS KATOPODIS/AFP

Ezzel Donald Trump újabb történelmi elsőséget tudhat magáénak. Miután elnöksége utolsó hetében ő lett az első az amerikai történelemben, aki ellen kétszer is vádat emeltek - korábban összesen kétszer emeltek vádat elnök ellen az Egyesült Államok majd negyed évezredes történelmében -, most ő az első elnök, aki ellen a távozása után is lefolytatják az eljárást. Arra, hogy el is ítéljék, kevés az esély:

bár a január 5-i georgiai pótválasztások eredményeként a demokraták a létező legkisebb többségbe kerültek a szenátusban, az impeachment sikeréhez a szenátorok kétharmadának támogatására van szükség.

Bár szinte biztosan lesznek olyan republikánus szenátorok, akik ezúttal Trump elítélésére szavaznak - a mérsékelt republikánus szenátorok közül Mitt Romney és Lisa Murkowski is élesen elítélte Donald Trump szerepét a január 6-i zavargások kirobbantásában -, az továbbra is valószínűtlennek tűnik, hogy legalább 17 republikánus szenátor a volt elnök ellen szavazzon.

Már csak azért is, mert bár Trump vezetésével a republikánusok az elmúlt két és fél évben elbukták a képviselőházat, majd az elnökséget és a szenátusi többségüket is, Trump a párt szavazói körében továbbra is rendkívül népszerű. Vagyis hívei komoly kellemetlenséget jelenthetnek azoknak a szenátoroknak, akik két éven belül újraválasztásukért indulnának.

Az, hogy a demokrata többségű képviselőház már most hétfőn megküldte a vádiratát, némileg Joe Biden, a múlt héten beiktatott demokrata elnök dolgát is nehezíti. A szenátus most az ő törvényalkotási programja helyett a vádeljárással lesz lekötve, egy olyan témával, ami várhatóan párthovatartozás mentén fogja megosztani a testületet, ahol amúgy már a közeljövőben szüksége lehet a pártok közti együttműködésre. Az elnök hétfőn diplomatikusan azt mondta, hogy az eljárásnak "meg kell történnie".