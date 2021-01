Vidnyánszky Attila: Megdöbbent a gőg

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház honlapján közölte a Berliner Ensemble igazgatójának címzett nyílt levelét, miután Oliver Reese egy, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) modellváltásáról szóló beszélgetést szervezett.

Reese szeptemberben az SZFE tanárait és diákjait támogatva lemondta a Berliner Ensemble szereplését a MITEM fesztiválon, amit a Nemzeti Színház szervezett, majd Reese a HVG-nek azt mondta: „Azért hoztam meg ezt a döntést, mert az SZFE birtokbavételével a kuratórium átlépte a piros határvonalat.”

A múlt héten pedig Autonómia és Szolidaritás címmel az SZFE-ről szóló online kerekasztal-beszélgetést szervezett a Berliner Ensemble. Reese mellett részt vett Enyedi Ildikó, Mundruczó Kornél, Milovits Hanna, az SZFE hallgatója, Christoph Lepschy, a Salzburgi Zeneművészeti Egyetem szenátusának elnöke és Tőkey Éva, a Freie Ungarische Botschaft aktivistája.

Reese itt arról beszélt, hogy mire értesültek az SZFE ügyéről, már elfogadták Vidnyánszky meghívását a MITEM-re, de visszamondták, mivel Vidnyánszkynak nagy szerepe volt az SZFE elleni „jobboldali támadásban”. Azt mondta, remélték, hogy a döntésüknek nemzetközi visszhangja lesz, így is lett.

Vidnyánszky Attila balra, jobbra Oliver Reese rendezõ, a Berliner Ensemble színház igazgatója a VI. Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) sajtótájékoztatóján a Nemzeti Színházban 2019. február 5-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Erre reagált Vidnyánszky. Azt írta, sajnálja, hogy Reese nem beszélt arról, hogy korábban már kétszer is részt vett a Berliner Ensemble a MITEM-en, és kurzust is vezetett kaposvári hallgatóknak. Vidnyánszky azt írta, a MITEM programja nagyon színes, például a migrációs válság közben belgiumi emigráns és hazájukban működő arab színházak is kaptak egy minifesztivált.

Vidnyánszky szerint itt a legkülönbözőbb világlátású alkotók jöhetnek, hogy szabadon megmutassák a magyar közönségnek és egymásnak, mit gondolnak a világról, művészetről, színházról. Szerinte ez jó alkalom arra, hogy a politikai megosztottság felett a művészet képezzen hidat, és aki „ebből kivonja magát, és politikáját helyezi a művészet szabadsága elé, az a maga művészetét politikai eszközzé fokozza le”.

Vidnyánszky azt írta:

„Sajnálom, hogy eredménynek tekinted, ha egy másik ország művészeti eseményének a sikertelenségéhez hozzájárulhatsz, és ezt büszkén kijelented.

Megdöbbent, hogy azt reméled, hogyha a BE nem vesz részt a fesztiválon, és erre buzdít másokat is, akkor a MITEM elveszíti nemzetközi jellegét.

Megdöbbent a gőg, ami ennek a pozíciónak és politikai cselekvésnek a hangoztatásából árad.

Elkeserít, hogy politikai céljaid megvalósítása közben nem engem és az általam vezetett intézményt, hanem az egyész magyar közönséget és a színházi életet bünteted azzal, hogy visszamondod a MITEM meghívását.”

Vidnyánszky szerint „fontos világossá tenni, mi a felelőssége annak, aki a párbeszédet felrúgja, aki a kinyújtott kezet nem fogadja el, aki politikai aktivizmusával büntet és végső soron csak fokozza az amúgy is mindannyiunk életét megnehezítő megosztottságot”.

„Én művészként, színházigazgatóként, a MITEM vezetőjeként a világnézetileg egyet nem értők közeledésében, párbeszédében bízom, ezen dolgozom” – írta Vidnyánszky, az SZFE élére tett kuratórium vezetője, akinek a párbeszéd nélkül hozott döntései ellen hónapokig zajló tüntetések folytak. (via HVG)