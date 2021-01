Úgy emelkedett a minimálbér, hogy az értéke csökkent

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Hétfőn derült ki, hogy mennyi lesz 2021-ben (februártól) a minimálbér Magyarországon. A legalacsonyabb szintje nettó 111 300 forint lesz (bruttó 167 400 forint).



A minimálbér tavalyhoz képest 4 százalékkal emelkedik, forintban számolva. A január 27-i árfolyam szerint 309 eurót ér. Tavaly januárban a magyarországi nettó minimálbér még 317 eurót ért.

Azért nem mindegy, hogy mennyit ér euróban a magyarok fizetése, mert a boltokban vásárolható dolgok jelentős részének az árát is erősen befolyásolja az árfolyam. A közértek tele vannak külföldön gyártott, vagy külföldi alapanyag felhasználásával készült termékekkel, amelyekért főleg euróban fizetett a kereskedő. Ugyanígy a szolgáltatások árát is sokszor az euró határozza meg: az irodák bérleti díjától a munka elvégzéséhez szükséges gépek, szoftverek nagy része is euró-elszámolásban jelenik meg költségként a vállalkozóknál. Vagyis ha euróban kevesebbet ér a fizetésünk, akkor kevesebb dolgot vásárolhatunk meg, még akkor is, ha forintban kifejezve valamivel többet kapunk.

A minimálbér értéke azért csökkent Magyarországon, mert nagyon sokat gyengült a forint árfolyama. Idén január 27-én 360 forint ér 1 eurót, tavaly ugyanezen a napon még 337 forint volt az árfolyam.

A forint évről évre gyengül régóta, de a minimálbér emelkedésének mértéke általában nagyobb volt a gyengülésnél.

Így alakult a magyarországi nettó minimálbér euróban számolva:

2021: 309 euró

2020: 317 euró

2019: 311 euró

2018: 298 euró.

A magyar minimálbér messze a legalacsonyabb a V4-es országok közül.

Nettó minimálbér 2021-ben:

Magyarország: 309 euró

Csehország: 519 euró

Szlovákia: 510 euró

Lengyelország: 442 euró.

Magyarországon kétféle minimálbér létezik, a legalább szakképzettséggel rendelkezőknek úgynevezett garantált bárminimum jár, ami idén nettó 145 635 forint lesz. Ez 404 eurónak felel meg, azaz még a magasabb szintű hazai minimálbér is alacsonyabb a visegrádi országok minimálbérénél.