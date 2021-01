A november és a december volt az elmúlt 20 év leghalálosabb két hónapja

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Megjelentette a Központi Statisztikai Hivatal a tavalyi magyarországi halálozásokról készített előzetes adatait.

Eszerint az év elején, még a covid előtt januárban, februárban, illetve az első hullám lecsengése után májustól júliusig kevesebben hunytak el 2020-ban, mint egy évvel korábban. Az év többi részében meghaladja a halálesetek száma a 2019-est. Az év végén nagyon nagyon sokkal.

A járvány második hulláma óriási mértékben emelte meg a halálozást. 2019-cel összehasonlítva 2020-ban

októberben 18 százalékkal

novemberben 61 (!) százalékkal

decemberben 44 százalékkal többen hunytak el.

November az elmúlt 20 év leghalálosabb hónapja volt, december a második (16 141 haláleset).

Miután ez csak előzetes adat, amit utólag még korrigálni szokott a KSH, várhatóan még magasabb lesz ez a szám. (Az előző, novemberről szóló gyorsjelentésben például még „csak” 15 366 halálesetet jelentettek arra a hónapra, mostanra már 16 240-ra nőtt a novemberi halálesetek száma. Ezen a héten például utólag 431-gyel nőtt a halottak száma a KSH grafikonjában szeptemberig visszamenően.)



Az előzetes adatok szerint a második hullám csúcsán, tavaly novemberben és decemberben összesen 11 084-gyel többen hunytak el, mint 2019-ben. A hivatalos covid-álozatok száma ebben a két hónapban 7 778 volt.

A különbség 3 306.

Összesen 139 549-en haltak meg Magyarországon tavaly. 7,7 százalékkal, 9 946-tal többen, mint 2019-ben. Miután 9 667 a covid hivatalos áldozatainak a száma 2020-ban, ez akár szinte le is fedhetné a többletet. (Erre célzott korábban Gulyás Gergely is.) Csakhogy a teljes évben benne vannak a 2019-hez képest jóval kedvezőbb év eleji adatok is (január és február). Az év utolsó három hónapjában pedig a halálozási többlet - mint fent is írtuk - jóval, több mint háromezerrel meghaladta a járvány hivatalos áldozatainak a számát.



Több gyerek született

A születésszám nőtt tavaly, 92 233 gyermek jött világra, ami 3040-nel, 3,4 százalékkal több a 2019. évi születésszámnál.



Decemberben ugyanakkor az egy évvel korábbi időszakhoz hasonlítva 7,9 százalékkal kevesebb, 7167 gyermek jött világra. Náluk a fogantatás jó része már a járvány első hónapjában történt.