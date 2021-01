A rendőrség arra hivatkozva záratta be a Központot, hogy egyáltalán nem lehet elvitelre italt árusítani

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

A Magyar Hangnak árulta el a rendőrség, hogy miért bírságolták meg a Központ nevű helyet a budapesti Madách téren múlt pénteken. A Központ ugyanis elvileg a hatályos korlátozásokat betartva volt nyitva, de a hely előtt, a téren sok ember gyűlt össze. A helyet 60 napra záratta be a rendőrség, és 500 ezer forintos bírságot is kiszabtak, amit a Központ vezetői értetlenül fogadtak.

A lapnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt írta, hogy „a kormányrendelet a vendéglátó helyeknek kizárólag elvitelre alkalmas ételek kiadását engedi”. Azaz a rendőrség szerint az volt a gond, hogy a Központban elvitelre adtak italokat is. Mint a lap is írja, még csak nem is az alkoholos italokról van szó, hiszen a kormányrendelet erre nem tér ki, hanem egyáltalán bármilyen italt.

Ez amúgy azért fura, mert a legtöbb vendéglátó hely, ami igyekszik valahogy talpon maradni, simán árul elvitelre italokat, például kávékat. És mint a Magyar Hang megjegyzi, főszabály szerint minden olyan magatartás, amit a jogszabályok nem tiltanak meg kifejezetten, megengedett. A rendeletben pedig nincs tiltva, hogy italt ne lehetne árusítani.

A pénteki razzia után megjelent rendőrségi közlemény még azt írta, hogy a Központ „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet rendelkezéseit megszegve szeszes itallal szolgálta ki a sorban állókat”, de a szeszes italról sem mond semmit a kormányrendelet. Épp ezért a Magyar Hang szerint a rendőrség érvelése alapján jelenleg jogszabálysértő módon működik minden hely, ahol adnak italt elvitelre.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az operatív törzs tájékoztató vonalán azt közölték az Indexszel, hogy lehet alkoholos italt adni elvitelre, csak a maszkviselés szabályai miatt ezt közterületen nem lehet meginni. Ez azonban nem a helyek felelőssége, hanem a fogyasztóké.

A rendőrség lapnak küldött válasza is kitért arra, hogy az V. kerületben önkormányzati rendelet tiltja a köztéri alkoholfogyasztást, de ez szintén az egyéneket kötelezi elsősorban. A cikk szerint a vendéglátóhelyek maximum az üzlet előtti utcaszakaszon történő fogyasztás miatt vonhatók felelősségre, de ez nem vonhat maga után azonnali bezárást. De ez mindegy is, hiszen a rendőrség nem erre hivatkozva járt el, hanem a veszélyhelyzeti rendelkezésekre hivatkozva.

A Központ egyik tulajdonosa, Breuer Péter, aki jelen is volt péntek este, azt mondta a lapnak, hogy a határozatban nem pusztán arra hivatkozott a rendőrség, hogy italt árultak elvitelre. Mint fogalmazott, több pontatlan állítást tartalmaz a tényállás, amelynek alapján végül büntetést szabtak ki rájuk: például nem stimmelt, hogy a vendégek helyben fogyasztottak. Azt a három vendéget, aki bent tartózkodott, elvitelre szolgálták ki, maszkot viselte. És most, szemben a tavaszi lezárásokkal, most nincs is meghatározva, hogy hány vásárló tartózkodhat egy üzletben, a Központban így saját hatáskörben döntöttek a négyfős limitről, amit be is tartottak.

A három vendég közül, akik az esti rendőri intézkedéskor bent tartózkodtak a helyen, kettővel már felvette a kapcsolatot a Központ, és csak az adataikat vette fel a rendőrség, további intézkedés nem történt, mivel nem helyben fogyasztottak. Breuer elmondta a lapnak, hogy vizsgálják a jogi lehetőségeiket, hogy hogyan tudják megtámadni a szerintük több ponton is valótlan állításokat tartalmazó határozatot.