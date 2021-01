Ukrajna megtiltotta az orosz vakcinák bejegyzését, mert az oltás "agresszorként elismert államból" származik

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

A kijevi parlament pénteken második olvasatban is elfogadta a gyógyszerek és védőoltások, köztük a koronavírus elleni vakcinák gyorsított bejegyzését lehetővé tevő törvénymódosítást, megtiltva egyben az Oroszországban kifejlesztett oltóanyagok bejegyzését.

A törvénymódosításra a jelen lévő 364 képviselő közül 280-an szavaztak igennel a minimálisan szükséges 226 helyett - közölte az Unian hírügynökség.

A törvénymódosítás lehetővé teszi az ukrán egészségügyi minisztérium számára, hogy sürgősségi ellátásra való hivatkozással gyorsított eljárás keretében jegyezhesse be a koronavírus elleni vakcinákat abban az esetben is, ha objektív okok miatt nem végezték el teljes mértékben az ehhez szükséges klinikai vizsgálatokat. A pozitív döntés feltétele az is, hogy az adott vakcinát már több más országban és az Európai Unióban is be kellett jegyeztetni.

Az orosz vakcinát kizáró, Petro Porosenko volt államfő képviselőcsoportja által benyújtott indítvány értelmében a törvény hatálya alá tartozó gyógyszer nem származhat az "agresszorként elismert államból".

A gyorsított eljárásban kiadott bejegyzési tanúsítvány egy évig maradhat érvényben, újabb egy évre szóló meghosszabbítás lehetőségével.

(MTI)