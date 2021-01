Vúúú - ismételgette egy farkas a Bükk-fennsíkon

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság most mutatott be egy 2019-es kameracsapdás felvételt, amin egy farkas a Bükk-fennsík vonyítással igyekezett felhívni magára a figyelmet. A kameracsapda szerencsére a hangot is rögzítette.

A farkasokat a XX. század közepére szinte teljesen kiirtották Magyarországon, majd az 1970-es évekből újra voltak észlelések az Északi-középhegység kevésbé zavart részein. Az utóbbi évtizedekben pedig néhány család stabilan megtelepedett az országban.

Az állatok természetes visszatelepüléssel érkeztek az országba, főleg Szlovákiából költözhettek át. Ahogy a Bükki Nemzeti Park oldalán is megjegyzik, ebben nagy szerepe volt annak is 2004 novemberében 170-220 km/órás széllökésekkel söpört végig a vihar a Magas-Tátra déli oldalán és 750-1300 méteres magasságban szinte letarolta az erdőt. 2014-ben pedig az Alacsony-Tátra erdeit ritkította meg az orkán. Így az onnan kiszoruló állomány dél felé terjeszkedve telepedett meg Magyarországon.

Egyébként a farkas az emberre nem jelent veszélyt, itthon 2001 óta fokozottan védett fajnak számít. Az újbóli megjelenésük azért jó hír, mert csúcsragadozóként fontos szerepük van a túlszaporodott vadállomány szabályozásában.

A Bükki Nemzeti Park szakemberei szerint az itteni farkasok a néhányszáz négyzetkilométeres territóriumaikat őrizve családokat alkotnak. Létszámuk, falkanagyságuk azonban évről évre változik, de annak ellenére, hogy rendszeresen van szaporulat, a Bükk területén tartósan jelenlévő egyedek száma jelentősen nem fog növekedni. A szaporulatnak ugyanis csak mintegy a fele éli túl az első két évét, a többiek elsősorban a különböző betegségek, tapasztalatlanságuk miatt szerzett sérülések miatt pusztulnak el. Hozzáteszik, hoyg sajnos az illegális elejtés is komolyan károsíthatja a bükki farkasállományt. (via BNPI)