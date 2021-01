A teliholdat akarta megnézni a tetőről, megcsúszott, lezuhant és meghalt Sophie, a transznemű skót popsztár

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

34 éves korában, balesetben meghalt Sophie, polgári nevén Sophie Xeon, a világhírű skót elektronikus tánczenész. Sophie saját számainak előadójaként is legendás volt, ezen kívül olyanokkal dolgozott együtt, mint Madonna vagy Charli XCX.

A Glasgowban született és felnőtt művész 2013-ban adta ki az első számát és hamar népszerű lett, például a 2013-as Bipp

vagy az egy évvel későbbi Lemonade miatt

ám azt, hogy ki áll a számok mögött, azt csak 2017-ben fedte fel először azzal, hogy az It's OK To Cry című száma klipjében ő maga szerepelt, a saját hangjával, majd az ezt követő interjúkban azt is elárulta, hogy transz nő.

Azt a művész brit kiadója, a Transgressive árulta el, hogy Sophie úgy halt meg mára virradóra, hajnali 4 tájban, hogy Athénban, ahol lakott, felmászott a magasba, hogy onnan nézze meg a teliholdat, de véletlenül megcsúszott és a mélybe zuhant.