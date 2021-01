Gulágok épülhetnek az Egyesült Államokban, írja a köztévé híradójának weboldala

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Talán még a köztévé Híradójának online törzsolvasói is meglephette az a cikk, ami

címmel jelent meg az oldalon, illetve facebookos ajánló formájában.

Az Amerika sztálinista fordulatáról hírt adó anyag a következő bevezetővel kezdődik:

"Titkosrendőrség, Gulagok és egyéb átnevelőtáborok. Ez a normális ma Amerikában? Sokak szerint a Trump-hívőket átnevelő táborokba kellene küldeni, ahogy ezt a kommunista rendszerekben tették. „Konszolidálni” kívánják a volt elnök utáni helyzetet, melyet a második világháború utáni időkhöz hasonlítanak."

A cikk hátsó traktusából aztán kiderül, hogy a közmédiában mit jelent az, hogy “normális” és “sokak szerint”, illetve a többesszám. Azt, hogy nem most, nem ebben az ügyben mondott valamit egyetlenegy ember.

A cikk alapja egy bő egyéves, 2020. januári hír. Ekkor történt, hogy a Project Veritas nevű jobboldali médiaprovokatőr csapat - róluk mindjárt lesz szó - titkos hangfelvételt publikált arról, hogy egy Kyle Jurek nevű férfi, aki Bernie Sanders demokrata elnökjelölt Iowa állambeli előválasztási kampányának házról házra járó aktivistája volt, arról beszélt, hogy a szovjet Gulágok nem is voltak annyira rémes helyek, ahogy beállítják őket, és hogy ilyen átnevelőtáborokat Amerikában is érdemes lenne nyitni a forradalom ellenségeinek és a trumpistáknak.

Jurek - aki saját magát anarcho-kommunistának vallotta - egy olyan jelölt kampányának házról házra járó talpasa volt, aki a demokrata párt balszárnyának szélébe tartozik, az előválasztáson elbukott és elnökjelölt sem lett belőle. Jureknek eleve nem volt vezető szerepe, még az Iowa államon belüli elnökjelölt-jelölti kampányban sem, mezei kopogtatóember volt. Jellegzetes médiabeli percember, aki már akkoriban is csak azért volt érdekes pár nap erejéig, mert Sanders akkor még meglepően jól állt a demokrata háziversenyben.

A Híradó félrevezető cikke úgy állítja be, mintha a Gulagok amerikai megnyitása a demokrata párt vagy Joe Biden 2021-es terve, programja vagy hasonlója lenne, amit sokak szeribnt meg kéne valósítani. Miközben ez egy olyan, szélsőséges, annak idején ki is rúgott aktivista magánvéleménye 2020-ból, aki eleve egy, a párton belül is marginálisnak számító politikus vesztes kampányában dolgozott.

Az már csak hab a pufajkán, hogy a köztévé forrásként hivatkozik a Project Veritasra. Ez egy 2010-ben alapított szélsőjobboldali civil szervezet, ami a felszínen a tényfeltáró újságírás eszközeivel, gyakran rejtett kamerás videókkal és titkos hangfelvételekkel igyekszik bizonyítani a baloldali sajtó és politikai vélelmezett hazugságait.

Csakhogy jogerős bírósági ítéletek és kifizetett kártérítések sora bizonyítja, hogy a Project Veritas leleplezéseinek minimum egy része konkrét hamisítvány, illetve valós részletek félrevezető összevágásából származik. A legjellemzőbb talán az a 2017-es eset, amikor úgy próbálták csőbe húzni az általuk balos fake news gyárnak tartott Washington Postot, hogy magukat informátornak hazudva kamu információkat adtak át a lapnak arról, hogy Roy Moore republikánus politikus teherbe ejtett egy tinédzsert. A terv a maga alattomos módján azért tűnt ügyesnek, mert Moore-t akkoriban eleve több nő vádolta meg azzal, hogy tizenéves korukban zaklatta őket, sőt azt maga a politikus sem tagadta, hogy kerületi ügyészként 18 évesnél fiatalabb lányokkal volt kapcsolata, mert államában 16 év a beleegyezési korhatár. De a Post nem szopta be az álhírt, hanem utánament az információknak, leleplezte a hamisítást, amiért a cikksorozat írói Pulitzer-díjat kaptak.