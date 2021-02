Hirtelen annyi reddites kisbefektető akar ezüstöt venni, hogy elkezdtek kifogyni a készletek

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Nyolc éve volt utoljára olyan magas az ezüst árfolyama, mint most, miután a Gamestop üggyel elhíresült kisbefektetők ráfordultak a nemesfémvásárlásra. A Redditen múlt hét szerdán jelentek meg először azok a tippek, amik az ezüst vásárlására buzdítanak, és sokan el is kezdték vásárolni.

Mivel az amatőr befektetők nem férnek hozzá a nagykereskedelemben kapható ezüsthöz, így befektetési érméket és ezüstrudakat kezdtek el felvásárolni. Hétfőre az ezüst ára 11 százalékkal nőtt, unciánként 30 dollárra, néhány bányavállalat részvényeinek pedig akár 60 százalékot is ugrott az árfolyama.

Szingapúri nemesfém-kereskedők arról számoltak be, hogy a hirtelen megnőtt keresletre lassan tudnak reagálni, pillanatnyilag óriási a hiány, és teljesen kifogyhatnak a náluk lévő készletek, ha a kisbefeketetők ilyen tempóban verik fel az ezüst árát. Vannak, akik már aranyat adnak el azért, hogy ezüstöt vehessenek helyette.

A befektetési érmékkel kereskedő oldalakon is példátlan a forgalom, akkora, hogy a kiszállításban is nagy csúszások várhatók. Amerikai kereskedők elmondása alapján különösen sok fogyott az Amerikai Ezüst Sas és Juharlevél érmékből, ezeket kiszállítani is csak késve tudják. Rúdezüstből egyelőre nem állnak olyan rosszul a készletek.

Ugyanakkor évente egymilliárd uncia ezüstöt termelnek és vásárolnak, és az elmúlt évtizedben eleve többlet volt ezüstből. Ezért a készlethiány piaci szakértők szerint csak átmeneti, a szállítás ugyan lassú, de megbízható, és nem fenyeget olyan veszély, mint tavaly, amikor az árufuvarozás kapacitáshiánya teljesen felborította az aranypiacot.

Ezüsttel sokkal nagyobb volumenben kereskednek a tőzsdén, mint az olyan típusú részvényekkel, aminek az amatőr befektetők legutóbb felverték az árát (Gamestop, AMC és Blackberry), ezért ebben az esetben nehezebb lesz olyan kiugró mértékben befolyásolniuk az árfolyamát. Jó néhány redditező egyébként kétkedésének is hangot adott és a Wall Street embereit sejti a tippek mögött. (Reuters, BBC)