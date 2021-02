Ittasan balesetezett a korábbi bécsi nagykövet, a külügy sem tudott a legfontosabb részletekről

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

2013. április 26-án ittasan vezetett Bécsben Szalay-Bobrovniczky Vince akkori osztrák nagykövet. Az ötszemélyes autóban hatan ültek, rajta kívül a felesége és négy gyermekük is, írja a Telex. Az ügy mostanáig nem került nyilvánosságra.

Néhány nappal később a külügynek írt feljegyzésében Szalay-Bobrovniczky csak annyit jelentett, hogy balesetezett egy szolgálati autóval, a másik két érintett járműben pedig egy-egy ember könnyebben megsérült. Kérte a kár rendezését.

Azt kihagyta, hogy ittas volt, és azt is, hogy a sérültek miatt az államügyészség hivatalból nyomozást indított. A minisztériumnak és most a Telexnek is azt állította, hogy hivatalos fogadáson vett részt, de a lap információi szerint valójában magánprogramon volt. Ezt erősíti az is, hogy a hivatalos eseményekre mindig sofőrrel járt, ráadásul a diplomaták ritkán viszik magukkal a családtagjaikat.

Szalay-Bobrovniczky Vince Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ausztriában kevés alkoholfogyasztás után még lehet vezetni. Szalay-Bobrovniczky esetében az előzetes légalkoholszintet mértek, a szonda 0,84 mg/l-t mutatott. Az egykori nagykövet, aki ma a Miniszterelnökségen dolgozik, azt mondta a lapnak, biztos volt benne, hogy a megengedett mértékben ivott, és azért jöhetett ki mégis magasabb érték, mert akkoriban gyógyszert szedett egy vírusos megbetegedés miatt.

Most azt állította, a helyszínen lemondott a diplomáciai mentességről, és alávetette magát a rendőri intézkedésnek. D egy diplomata nem mondhat le a diplomáciai mentességről, a rendőrségi jegyzőkönyv szerint pedig nem volt hajlandó megfújni a kallibrált szondát. Utóbbi miatt fél évre elveszíthette volna a jogosítványát, és 1600-5900 euró közötti büntetés megfizetésére is kötelezhették volna.

2013 júniusában mégis lezárták az ügyet, mondván, „az ügyészségnek tartózkodnia kell a bűncselekmény felderítésétől, és le kell állítania az erre vonatkozó eljárást, ha az előzetes vizsgálat alapján a bűncselekmény nem jár bírósági büntetéssel, vagy a vádlott további büntetőeljárása jogi okokból elfogadhatatlan lenne”.

A Telex szerint a magyar külügy többször próbálta tisztázni a nagykövettel, mi történt pontosan azon az estén, már csak azért is, hogy egyértelmű legyen, jogszerűen rendezték-e a milliós károkat a biztosítás terhére. Szalay-Bobrovniczky válaszait annyira nem tartották megnyugtatónak, hogy még egy évvel később is bekérték tőle a rendőrségi iratokat. A lap forrásai szerint ezek végül sosem érkeztek meg a minisztériumba.

A bécsi nagykövetből később helyettes államtitkár, főosztályvezető, aztán ismét helyettes államtitkár, helsinki nagykövet majd megint helyettes államtitkár lett. Most a Miniszterelnökség civil- és társadalmi kapcsolataiért felel.