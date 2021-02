Jenna Jameson azt állítja, Marilyn Manson arról fantáziált, hogy élve elégeti őt

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Jenna Jameson szerint Marilyn Manson arról fantáziált, hogy élve elégeti őt, és azt állítja, szex közben harapott is. A volt pornószínésznő, aki csak egy rövid ideig volt együtt az énekessel, mindezt azután mondta el a Daily Mailnek, hogy a férfi exei közül egyszerre többen is elmondták, az énekes szexuálisan, fizikailag és lelkileg is bántalmazta őket.

Jameson és Marilyn Manson – akit valójában Brian Warnernek hívnak –, még 1997-ben voltak együtt rövid ideig. Úgy fogalmazott, hogy Manson megszólaló többi exével szemben ő még azelőtt otthagyta a férfit, hogy „túl nagy kárt okozhatott volna”.

„Furcsa volt a kapcsolatunk. Nem voltunk együtt sokáig, mert azonnal lezártam a dolgot, miután közölte, hogy arról fantáziál, élve eléget engem. Nyugtalanító volt, hogy szex közben harapott. Amint elkezdett velem durvábban beszélni, úgy voltam vele, hogy viszlát Brian. És a harapások miatt keletkezett sérülések sem voltak mókásak” – mondta Jenna Jameson, aki azóta egyébként már férje nevét, a Bittont használja.

Bitton 2004-ben kiadott életrajzi könyvében is írt Mansonnal való kapcsolatáról, miszerint az énekes elmondta neki, hogy „látni szeretné, ahogy lányokat művégtagokkal dugnak meg”, vagy hogy „leszopják együttese egyik tagját”.

Evan Rachel Wood vádjaira Manson is reagált, órákkal később egy Instagram-posztban a színésznő állításait „a valóság szörnyű eltorzításának” nevezte, és úgy fogalmazott, hogy a „bensőséges kapcsolatuk teljes mértékben beleegyezésen alapult”. Wood és Manson 2007-ben jöttek össze, amikor az énekes 38, a színésznő pedig 19 éves volt. 2010-ben eljegyezték egymást, de még abban az évben szakítottak.

Mansont időközben a Variety szerint kirakta a kiadója is, Evan Rachel Wood bejelentése után a Loma Vista Recordings, ami Marilyn Manson legutóbbi három albumát is kiadta, felbontotta szerződését az énekessel.

„Annak fényében, hogy Evan Rachel Wodd és más nők állításai szerint Marilyn Manson bántalmazta őket, a Loma Vista azonnali hatállyal megszünteti az énekes jelenlegi albumának további promótálását. A nyugtalanító fejlemények miatt pedig úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban nem dolgozunk együtt Marilyn Mansonnal” – olvasható a kiadó közleményében.