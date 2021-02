Űrbíróságot hoz létre Dubaj

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Dubaj hétfőn jelentette be, hogy űrbíróságot hoznak létre, ahol a világűrben fellépő kereskedelmi vitákat lehet majd rendezni. Az Emirátusok ugyanis terjeszkedni készül az űrben, többek között szondát is küldenek a Marsra.

A bíróság székhelye a Dubaj Nemzetközi Pénzügyi Központ (DIFC) bíróságán lesz, ami egy brit mintájú, független választottbíróság a vitás esetek rendezésére. Mint az AFP írja, az űrtörvényeket jelenleg a nemzetközi egyezmények és határozatok szabályozzák, többek között az 1967-ben hatályba lépett ENSZ űregyezmény. Emellett számos ország kötött már egymással két- vagy többoldalú egyezményeket, melyben az űrbeli tevékenységüket szabályozták.

A Mars-szonda fotóját nézi egy dubaji férfi Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Ugyanakkor a közelmúltban a nemzetállamok és a nemzeti űrhivatalok mellett vagy helyett egyre erőteljesebb jelentek meg az űrben a magánvállalatok, melyek következtében az űr egyre inkább felmerülhetnek kereskedelmi jogi kérdések is.

A DIFC főbírája, Zaki Azmi szerint hamarosan létrejöhet egy integrált űripari szervezet, és ezzel párhuzamosan jöhet az űrbíróság is, ami egy globális kezdeményezésként segít majd kielégíteni azokat az igazságügyi szempontokat, melyek felmerülhetnek a 21. századi űrkutatás során.

Mint az AFP megjegyzi, a 2004-ben létrehozott DIFC bíróságokon már jelenleg is sok nemzetközi vállalat intézni kereskedelmi vitáit, de az űrbeli kérdésekre eddig nem volt kapacitásuk.

Azmi szerint viszont azzal, hogy az űrbeli kereskedelem globálissá válik, az összetett kereskedelmi megállapodások mellé szükség lesz egy hasonlóképpen felkészült igazságszolgáltató rendszerre is.

A hírügynökség megjegyzi azt is, hogy az Egyesült Arab Emirátusok (melynek része Dubaj is) az elmúlt években komolyan fektetett be az űriparba: 2019-ben fellőtték az első asztronautájukat, majd tavaly az első Mars-szondájukat, ami a jövő héten érhet el a bolygóra.

A DIFC bíróságok vezető közjegyzője, Amna Al Owais szerint komoly igény fog mutatkozni a dubaji űrbíróságra, hiszen sokféle vitás helyzet előfordulhat az űrbe induló cégek között, például az összeütköző eszközök miatt. A jövőben a világ bármely részéről regisztrálhatnak majd cégek, hogy utána a vitás ügyeiket a választottbíróság elé vihessék. A tervek szerint a bíróság emellett olyan felkapott témákkal is foglalkozik majd, mint az űrbányászat és az űrturizmus.