Zajlik a Szputnyik V klinikai tesztje, 91,6 százalékos hatásosságot mértek

Több mint 91,6 százalékban hatásosnak bizonyult a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina egy 20 ezer fős tesztelés előzetes eredményei alapján, amiket a gyártó hozott nyilvánosságra a The Lancet nevű tudományos folyóiratban. A tesztalanyok háromnegyede kapta meg az oltást, a többiek placebót. Állítsuk szerint nem tapasztaltak komolyabb mellékhatást, legfeljebb enyhe, influenzaszerű tüneteket, gyengeséget, némi fájdalmat a szúrás helyén.

A Szputnyik V is kétdózisú vakcina, 21 nap eltéréssel kell beadni őket. Az első adag után 14965 emberből 16-an kapták el a vírust úgy, hogy tüneteket produkáltak (0,1 százalék), míg a kontrollcsoport 4902 tagja közül 62-en (1,3 százalék). A kutatásban 2144 hatvan évnél idősebb ember vett részt, az ő esetükben 91,8 százalékban bizonyult hatásosnak a vakcina, írja a Guardian.

Ebben a mérésben nem szerepelnek a tünetmentes fertőzöttek, nem tudni, ők mennyien lehetnek a beoltott és a placebót kapott csoportban. A tesztelés során négyen haltak meg, egyikük a kontrollcsoportból, de a másik három haláleset sem függött össze az oltással. A háromból az egyik érintett négy-öt nappal az első dózis után bizonyult koronavírusosnak, a kutatók szerint még előtte kaphatta el a fertőzést.

Alapvetően a két dózis együttes hatását vizsgálták, de az első adag beadása után 15-21 nappal 73,6 százalékos hatásosságot mértek.

Oltás Oroszországban Fotó: Pavel Lvov/Sputnik via AFP

A Szputnyik V klinikai vizsgálatának harmadik fázisa még nem fejeződött be, ettől függetlenül az engedélyt már megadták rá, használják is Oroszországban. Magyarország egymillió embernek elég vakcinát vásárolt a Szputnyik V-ből, kedden meg is érkezett 20 ezer embernek elég.

Az orosz vakcina nincs benne a közös uniós csomagban, ezért tudott belőle külön vásárolni a kormány. Az engedélyt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet adta meg rá, annak ellenére, hogy az általuk felkért külsős szakértők nem javasolták, mert fontos adatok hiányoztak vagy ellentmondásosak voltak a dokumentumban. Ezek szerintük tisztázásra szorultak volna.