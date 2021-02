Trumptól ugyan kegyelmet kapott csalás ügyében, mégis újra bíróság elé állhat Steve Bannon

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Még egy hónap sem telt azóta, hogy Donald Trump elnöki kegyelemben részesítette Steve Bannont, de az exelnök ex-főstratégája hamarosan újra a vádlottak padján találhatja magát, mert a hírek szerint máris új nyomozás indult ellene, ezúttal állami szinten.

Bannont 2020 augusztusában tartóztatták le három másik emberrel együtt, mert kiderült, hogy több százezer trumpistát tévesztettek meg és húztak le, amikor pénzgyűjtést hirdettek a mexikói határfal megépítésére. Az összeszedett 22 millió dollár jelentős részét azonban saját életvitelük és kiadásaik fedezésére költötték. Trump az utolsó elnökként töltött éjszakáján ezt bocsátotta meg neki, és ezzel megszűnt az ellene folyó szövetségi eljárás.

Steve Bannonnak lehet oka némi aggodalomra. Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images

Most azonban a New York Times információi szerint Manhattan kerületi államügyésze, Cyrus R. Vance Jr. vette elő a nagyértékű csalás ügyét és indított nyomozást Bannon ellen, Trump kegyelme pedig állami szintű eljárásra nem vonatkozik. A nyomozásra rálátó források szerint javában zajlik a bizonyítékok gyűjtése és már legalább egy potenciális tanúval is felvette a kapcsolatot az ügyészi iroda. Az államügyész hivatala nem nyilatkozott a nyomozásról, és Bannon ügyvédje sem kívánta kommentálni a "spekulációt".

Vance egyébként valószínűleg egy másik Trump által kegyelemben részesített ember, Ken Kurson ügyében is új nyomozást indít. A férfi ellen, aki Trump vejével ápol jó viszonyt, cyberstalking és zaklatás ellen folyt korábban szövetségi eljárás.