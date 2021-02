Szőlős-borsós-húsos-valamis pizzával került fel Magyarország az egyik legviccesebb Twitter-fiók szégyenfalára

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Az Italians mad at food az egyik abszolút kedvencem Twitteren, ezért is jó látni, hogy végre magyar tartalom is került rá. A fiókon azokat a reakciókat gyűjtik, amikor olasz arcok nem bírják tovább, és kommentben akadnak ki olyan kajákra, amiket más nemzetek tagjai olasznak neveznek.

Rendszerint inkább az amerikaiakat büntetik, de néhány órával ezelőtt a Füles újság receptmelléklete, a Fakanál 1993-as címlapfotója került a figyelmük középpontjába. Nem véletlenül: a fotón egy pizzába harapó modell látható, a pizzán meg - ami inkább lángosnak néz ki - egészen furcsa feltétek láthatók. Köztük borsó (?), valamilyen hús, érdekes halmazállapotban lévő sajt, és nehéz elhinni, de sokszori megtekintésre is úgy tűnik, hogy két-három szőlőszem. Félve írom le, de nekem gyanús, hogy a sarokban meg néhány ananászdarab figyel. A Twitter gazdái csak annyit írtak a kép fölé: Költészet.

„101 pizza recept... Ha a címlapon látható a legjobb, nem akarok tudni a többi 100-ról! Szerintem a sátán hívta magához a szerzőt, hogy kínozzák a pizzakedvelőket” - írja az egyik kommentelő, de érdemes végigolvasni a többit is.

Az oldal lényegét tökéletesen kifejezi, hogy egyetlen csodálatos videó legjobb jelenetei vannak pinnelve a folyam tetejére: ezen egy olasz séfet borítanak ki szándékosan a reggeli tévéműsor vezetői, amikor sokadszorra is megkérdezik, hogy készül az igazi bolognai. (Sehogy amúgy.)