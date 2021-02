A szlovák miniszterelnök szerint az új fertőzöttek 71 százaléka már a brit variánst kapta el

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Miután a szlovák egészségügyi hatóság kiértékelte a szerdai teszteredményeket, Igor Matovič miniszterelnök az oldalán jelentette be, hogy

a Nagy-Britanniából elindult új vírusvariás, a B.1.1.7 aránya az új fertőzöttek között 71 százalék. Szerdán Szlovákiában 11 223 PCR-tesztből 2 077 lett pozitív, és a becslések szerint régiónként a gyorsabban terjedő mutáció aránya még magasabb lehet, így Pozsonbyan akár a 85 százalékot is elérheti. A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház pedig arról számolt be pénteken, hogy kezelt betegek több mint 90 százalékánál mutatták ki az új típusú koronavírus brit mutációját. Ez a variáns 70 százalékkal jobban fertőz, ami miatt több ember kerül korházba és többen is halnak meg.

Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via AFP

Matovič azt írta, hogy a brit mutáció ilyen mértékű elterjedése az óvintézkedések kompenzációk nélküli enyhítésével csak a helyzet romlásához vezethet. A miniszterelnök szerint az egyes koalíciós pártok az utóbbi napokban „rendkívüli módon szorgalmazzák” az újabb és újabb kivételeket. „Már született egy olyan javaslat is, hogy nyissuk ki a boltokat” - tette hozzá.

Arról is írt, hogy nagy kockázatot jelent meghallgatni a szakértőket, akik biztonságosnak tartják az iskolák megnyitását. Emlékeztetett, hogy a fertőzöttek száma a lezárásokkal sem csökken, és csak azzal, hogy általános iskola alsó tagozatát megnyitják, körülbelül 150 ezer szülő megy dolgozni a munkahelyére.

Bejelentette azt is, hogy nem vesz részt a koalíciós pártok tárgyalásain a Covid-automatáról. „Azt akarom, hogy a koalíció összes pártja álljon oda a koalíció döntése mögé, és ne mindig csak rám mutogassanak”- tette hozzá. (Paraméter.sk/Új Szó/ORF)