Amerikai hadihajó közelített meg egy vitatott hovatartozású szigetet a dél-kínai tengeren

Az Alreigh Burke-osztályú rakétaromboló, a USS John S. McCain - amit nem a néhai republikánus elnökjelöltről, hanem azonos nevű tengernagy édesapjáról és nagyapjáról neveztek el - a Changi Tengerészeti Támaszpont kikötőjében. Fotó: JOSHUA FULTON/AFP

Egy amerikai hadihajó. a USS John S. McCain pénteken megközelítette a Paracel-szigeteket a dél-kínai tengeren. Az eredendően lakatlan szigeteken Kína épített ki bázist, ezzel is jelezvén igényét a dél-kínai tenger vizeire. Az amerikai haditengerészet pedig akciójával azt jelezte, hogy továbbra is nemzetközi vizeknek tekintik a területet, ahol biztosítani is fogják a szabad hajózást.

Kína ennek megfelelően el is ítélte az amerikai pózolást, és közölte, hogy tengerészeti és légi egységeket küld a térségbe az amerikai hajó elijesztésére.

Kína korábban is dühödten reagált, amikor az amerikai flotta a szigetek közelében hajózott. (Via Reuters)