Itt lehet nézni TGM új tanulmánykötetének bemutatóját

Ahogy azt be is harangoztuk korábban, a járvány miatt rendhagyó módon mutatták be Tamás Gáspár Miklós új tanulmánykötetét, az Antitézist, egy péntek este online elérhetővé vált beszélgetés formájában, amit több más felület mellett a 444-en is lehet nézni, íme:

Tamás Gáspár Miklós beszélgetőtársa a kötet fordítója, Sipos Balázs, a beszélgetés moderátora Kőrösi Boglárka, helyszíne a Fuga. A beszélgetés később visszanézhető lesz a Youtube-on.

A kötetben több olyan szöveg is helyet kap, melyek több mint 20 évvel ezelőtt angolul születtek meg, és most jelennek meg először magyarul. Ezenkívül két magyar nyelven írt, nagyszabású tanulmány is helyet kap benne, amelyek egyike itt jelenik meg először. A többi szöveg gyűjteményes kötetek, szocialista folyóiratok vagy terjedelmesebb elemzéseket közlő internetes portálok számára készült esszé (kísérlet) és analízis, és mint a könyv fülszövege ígéri, tárgyuk heterogén; gondolatmenetük filozófiát (klasszikus német idealizmust, marxi teóriát s a belőle ágazó kritikai elméletet és értékkritikai iskolát) ötvöz társadalom-, mentalitás- és politikatörténeti belátásokkal.

A kötet a Kalligram Kiadónál jön ki, a Libri és a Líra könyvesboltjaiban, a Kalligram szerkesztőségében, az Írók Boltjában és az Atlantisz Könyvszigetén és számos online felületen vásárolható meg,