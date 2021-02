Újra felfestették a jachtparkolót a külügyminisztérium elé a Momentum aktivistái

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Orosz Anna és a Momentum ifjúsági szervezetének tagjai újra luxusjacht-parkolót festettek a Külgazdasági és Külügyminisztérium parkolójába, hogy, mint mondták, a nyáron Szijj László milliárdos jachtján nyaraló Szijjártó Péter miniszter tudja, hová parkoljon. "Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat! Kiállunk a szabad véleménynyilvánítás mellett, és a jövőben sem fogjuk szó nélkül hagyni a korrupciót, legyen szó oligarchák jachtján való nyaralásról, eltiltkolt luxusvilláról, vagy haveroknak juttatott milliárdokról." - írja a Facebookon a Momentum