Jachtparkolót festett a külügy elé, most ráküldhetik a gyámügyet a 17 éves momentumosra

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

„Már a rendőrségen megfenyegettek bennünket a gyámhatósággal. Megkérdezték, melyik iskolába jár a fiam. Nem értettem, miért fontos ez, mire azt válaszolták, hogy ilyen esetekben gyámhatósági eljárás is indulhat. Úgy tűnik tettek is érte, hogy ez így legyen” – emlékszik vissza a tavaly szeptemberi kihallgatásra Ákos édesapja. (Ákos igazi neve nem ez, a család kérésére változtattuk meg.) A 17 éves fiút azért hívták be a kapitányságra, mert 2020. augusztusában néhány aktivistatársával jachtparkolót alakítottak ki a Külügyminisztérium előtt.

Stencillel és vízbázisú festékkel készített LADY MRD felirat és JACHTKIKÖTŐ tábla Külügyminisztérium előtt - 2020. augusztus 27.

Az akcióban a Momentum TizenX nevű ifjúsági szervezet tagjai vettek részt, köztük volt Ákos is. „Nekünk politikai véleménynyilvánítás volt a szándékunk, nem pedig rongálás, ha rongálni akartunk volna, akkor nem vízzel lemosható festékkel mentünk volna oda.” A felfestést a Fővárosi Közterület-fenntartó távolította el, és ahogy a rendőrségi kihallgatáson Ákosék megtudták, ennek költsége 4500 forint volt.

A Momentumos fiatalok akciója Szijjártó Péter tavaly nyári lebukására reagált. Júliusban ugyanis hiába kérte maga a miniszterelnök a magyarokat, hogy inkább itthon üdüljenek („Több Balaton, kevesebb Adria”), augusztusban a külügyminiszter mégis pont a horvát tengert és az ismert NER-oligarcha, Szijj László jachtját választotta a családi nyaraláshoz. A Lady MRD-on ejtőző Szijjártóékról az Átlátszó közölt fotókat:

A miniszter azzal is rontott a helyzeten, hogy több Facebook-poszttal is azt a látszatot keltette, mintha budapesti irodájában keményen dolgozna a belarusz válságon.

Azóta sem derült ki, hogy Szijjártó vitt-e magával külügyi munkairatokat a magántulajdonban lévő hajóra, és tényleg dolgozott, vagy csak nem volt kedve megszakítani a pihenést, és ezért próbálta átverni a nyilvánosságot az előre bekészített munkahelyi fotókkal. Nem tudni azt sem, hogy a Szijjártó család ajándékba kapta az utat vagy fizetettek érte. Egy ilyen jacht bérlése körülbebül 60 millió forint egy hétre, nehéz elképzelni, hogy ennyit ki lehet gazdálkodni a miniszteri fizetésből.

Az viszont biztos, hogy a Lady MRD tulajának, az állami vezetőket rendszeresen meghajóztató Szijj Lászlónak sikerült tavaly szeptemberben egy 92 milliárdos állami beruházást megnyernie, az ő cége tervezi és kivitelezi a Kalocsa-Paks hidat és az ahhoz kapcsolódó úthálózatot.

Ákos informatikát tanul, egy külvárosi kertesházban él a szüleivel és a macskájukkal. 2022 tavaszán érettségizik, utána szeretne belépni a Momentumba.

„Mindig is érdekelt a politika, láttam, hogy nem mennek jó irányba a dolgok itthon, és egy szavazatnál többet akartam tenni” – mondja Ákos, aki az egyik osztálytársa hatására lépett be a TizenX-be, és úgy gondolja, egy igazán jó, támogató közösségre talált. A kortársait nem érzi politikailag igazán aktívnak. „Az osztályunk kb. 80%-a nem nagyon foglalkozik közélettel. Van azért olyan osztálytársam is, aki elég erősen Fideszes, mégis jóban vagyok vele.”

A jachtparkolós akció után a momentumos fiatalok a Kossuth tér felé sétáltak. A Parlament környéke elég jól be van kamerázva, ezért az őrség rögtön kiszúrta a stencilt, ami még mindig náluk volt, szóltak az ott járőröző rendőröknek, akik igazoltatták őket. Ákosék mindent elmondtak, a járőrök rutinból felvették az adataikat, majd mindenki hazament.

A szeptemberi idézés váratlanul érte Ákost: „Nem ez volt az első akció, amin részt vettem, de soha nem volt semmi következménye, mert sosem bűncselekményeket követünk el. Szerintem csak azzal az üggyel kezdenek valamit, ami tényleg nagyon szúrja a szemüket, úgy tűnik, ez ilyen volt.”

Ákos édesapja, Ákos és a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzése

„Mint egy nagy komoly nyomozás, úgy adták elő az egészet” – emlékezett vissza Ákos édesapja arra, ahogy az üggyel szembesítették őket a kapitányságon. A fiú szerint ez azért is tűnt nevettségesnek, mert ők az igazoltatáson mindent részletesen elmondtak. Ákos édesapja úgy érezte, a kihallgatást végző rendőr meg is sértődött rájuk, amiért nem veszik elég komolyan az eljárást. „Elmondtam nekik, hogy nem őket nem vesszük komolyan, hanem a helyzetet. Kérdeztem is, hogy ha most az utcára a gyerekek felfestenek egy ugróiskolát, akkor is el fog járni a rendőrség?”

Az eljárás ellen már akkor szerettek volna panaszt tenni, de a rendőrök először megtagadták. Ákos édesapja készült, és pontosan idézte a rendőröknek a törvény szövegét, így sikerült elérnie, hogy egyáltalán felvegyék a panaszaikat.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság meghallgatás nélküli eljárásban szándékos rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt figyelmeztetésben részesítette a momentumos aktivistákat. Az akció idején ketten voltak fiatalkorúak, de az elsőrendű vádlott azóta betöltötte a 18-at, ezért a gyámügyi védelembe vételi eljárást csak Ákosnál kezdeményezték. Hogy ez pontosan mit jelent, vagy hogy elvehetik-e Ákost a szüleitől, azt még a család sem tudja.

„Nem tudjuk, mi lesz belőle, hogy jön-e ide valaki, de hát várjuk szeretettel” – mondta Ákos édesapja, aki tudott arról, hogy a fia politikai akciókban vesz részt, de nem gondolja, hogy ezzel szabálysértést követett volna el. „Az első eső lemosta volna azt a feliratot, ebből ők csináltak nagy ügyet azzal, hogy mire kiértek az újságírók, megpróbálták eltakarni egy bójával.”