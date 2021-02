Az Éhezők viadalának kézjele lett a mianmari puccs ellen tiltakozók egyik szimbóluma

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Ismét tüntettek Mianmar több városában hétfőn a katonai hatalomátvétel ellen, a fővárosban, Najpjidóban a rendőrség vízágyúkkal oszlatta a tiltakozókat, helyszíni beszámolók szerint ketten megsebesültek.

Az AFP francia hírügynökség szerint két tüntetőt az erős vízsugár sebesített meg. A Reuters hírügynökség szerint a rendőrség később a tüntetők kérésére befejezte a vízágyúzást.

Eközben a korábbi fővárosban, Rangunban buddhista szerzetesek egy csoportja is csatlakozott a jórészt diákokból és munkásokból álló, több száz demonstrálóhoz. "Engedjétek szabadon a vezetőinket, tartsátok tiszteletben a szavazatainkat" - olvasható a többi közt a tüntetők tábláin. A demonstrálókhoz kórházi dolgozók is csatlakoztak.

A tüntetések egyik szimbóluma a három ujjas kézjel lett, ami 2014-ben egyszer már felbukkant hasonló kontextusban: Thaiföldön az ottani puccs ellen tüntetők kezdték el használni az Éhezők viadala című könyv- és filmsorozatból származó jelzést, és amit ott akkor meg is próbált betiltani a hatalom. Azóta viszont a három ujjas kézjel az egész régióban a demokráciapárti tüntetők egyik gyakran használt eszközévé vált.

Fotó: JACK TAYLOR/AFP

A délkelet-ázsiai országban a hadsereg a múlt héten, a parlament ülése előtt néhány órával vette át a hatalmat, és őrizetbe vette a Nobel-békedíjas Aung Szan Szu Kjít, Mianmar de facto vezetőjét, valamint több más magas rangú politikust. A lépést azzal indokolták, hogy a kormány nem reagált a katonaságnak a feltételezett választási csalásokkal kapcsolatos panaszaira.

Tüntetésekről adtak hírt a múlt hét végén is, vasárnap Rangunban több tízezer ember vonult utcára, és az utcára vonultak egyebek közt Kacsin államban is. A BBC beszámolója szerint munkások országos sztrájkba kezdtek, és aktivisták sztrájkra szólították fel a kormányzati dolgozókat is.

Fotó: Myat Thu Kyaw/NurPhoto via AFP

Jóllehet az eddigi megmozdulások békésen zajlottak, a Reuters hírügynökség szemtanúkra hivatkozva azt közölte, hogy vasárnap katonai teherautók hosszú sorát látták Rangunban, hozzátéve, hogy sokan ezt rossz jelnek vélik. Az egyik tüntető a dpa német hírügynökség munkatársainak azt mondta, számítanak rá, hogy "a dolgok rosszabbra fordulnak", de nem hagynak fel a tüntetéssel.

A hadsereg részéről a megmozdulásokat nem kommentálták, ám a junta szombaton lekapcsolta az internetet az egész országban. A puccs hátteréről részletesen is írtunk pár nappal ezelőtt. (via MTI, BBC)