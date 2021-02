Mészáros Lőrinc szállodaláncánál természetesen folyamatosan figyelik a felvásárlási lehetőségeket

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Ugyan szokott arról szó esni, hogy a kormány nem nyújt túl sok segítséget a járvány miatt bajba jutott turizmus képviselőinek, azért ez nem minden esetben igaz: egy januári összesítés szerint például a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels 17,7 milliárd forintos állami támogatást kapott felújításokra.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A társaság tavaly kinevezett vezérigazgatója, Détári-Szabó Ádám most a Világgazdaságnak nyilatkozott a támogatásokról. Détári-Szabó elmondása szerint a hazai szállodatörténet legnagyobb felújítási programjába kezdtek bele. És ugyan valóban a Hunguest nyerte el a legnagyobb támogatási összeget, de ez szerinte nem meglepő, hiszen ők a legnagyobb vidéki szállodalánc, és szállodákra lebontva a támogatás 1,26 milliárd forintra jön ki, ami nem kiugró a támogatások között, a fajlagos költség nem nálunk a legnagyobb, a pályázati keretből összesen 35 projekt kapott támogatást, és a 14 szállodájuk a teljes összeg mindössze egyötödét hozta el. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy önerőként közel 30 milliárd forintot a cég fog belerakni a felújításokba.

A kormányközeli Mediaworks alá tartozó Világgazdaság újságírója ezután az év eufemizmusát dobja be, amikor így vezeti fel a kérdését:

„Köztudottan tőkeerős a cégük. Ha beindul egy esetleges eladási hullám a Covid-hatás nyomán, vásárolnak-e hoteleket?”

Détári-Szabó pedig elmondja, hogy „mint minden piaci szereplő, és mint Magyarország egyik vezető turisztikai vállalata, természetesen mi is folyamatosan nézzük az akvizíciós lehetőségeket, és vizsgáljuk az optimális belépési pontokat. Ugyanakkor a tőzsdén lévő Opus Global Nyrt. leányvállalata vagyunk, ezért bennfentes információnak minősülne bármilyen egzakt válasz, ami befolyásolhatná a részvényárfolyamot. Az nyilvánvaló, hogy mind az ingatlanpiac, mind a turisztikai szektor változásban van, és mindig vannak lehetőségek.”

A vezérigazgató konkrét számokat nem mondhatott, de annyit elárult, hogy a járvány nagyon negatívan érintette a cég teljesítményét, a nyárra fellendülő belföldi turizmus ellenére is.

Az interjúban szóba került az is, hogy a Hunguest ugyan kapott bértámogatást, mégis feleannyian dolgoztak az év végén a cégnél, mint a járvány előtt. Détári-Szabó ezzel kapcsolatban elmondta, hogy létszámleépítésre a felújítási munkálatok miatt került sor, de ez akkor is így történt volna, ha nincs a járvány, hiszen ezek a projektek esetenként két-három évig is eltartanak, addig zárva vannak az érintett hotelek. Ugyanakkor jelenleg is több mint ezer főt foglalkoztatnak, pedig november óta zárva vannak a hotelek, és a tervek szerint idén 200 embert vesznek majd fel.

Azzal kapcsolatban, hogy voltak vélemények, melyek szerint a a szállodafelújításokra kiosztott állami támogatást lehetett volna a nehéz helyzetbe került turisztikai dolgozók megsegítésére fordítani, Détári-Szabó elmondta, hogy az állam több eszközzel is próbálja enyhíteni a károkat, és a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési konstrukció programját 2019-ben, még a járvány előtt hirdette meg a Magyar Turisztikai Ügynökség, így ezt csúsztatás összemosni a 2020-as helyzettel.

„Politikai indíttatású megszólalásokra gazdasági szereplőként nem tisztünk reagálni. Annyit azonban hangsúlyoznék, hogy több vidéki településen a szállodaláncunk az egyik legnagyobb munkaadó és adófizető. Ezért az ilyen jellegű támadásokkal a hotelek dolgozóit, a munkahelyeiket és a befizetett adókból megvalósuló közösségi célokat is támadják” – mondta még el a Hunguest vezetője.