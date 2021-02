Napokon belül 70 ezer embernek lesz érvénytelen a TAJ-száma

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Akik az elmúlt hat hónapban nem fizették a havi nyolcezer forintos társadalombiztosítási járulékot, nem kaphatnak ingyenes egészségügyi ellátást az államtól. Az erről szóló törvény tavaly lépett hatályba, február 12-ig van még idő rendezni a tartozást. Az Infostart szerint jelenleg 70 ezer ember érintett.

Az új szabályról szeptemberben azt írtuk, részben azokat a potyautasokat szűrnék ki vele, akik külföldön dolgoznak, de hónapokat is otthon töltenek, vagy itthon vállalnak munkát, nem bejelentve. Jó esetben a munkáltatókat is arra ösztönözheti, hogy fizessék be a bérből levont járulék összegét.

Egy csuklósérült beteget látnak el a VIII. kerületi Fiuemi úti Péterfy Sándor utcai Kórház – Rendelőintézet és Baleseti Központban 2017. január 31-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Nehéz helyzetbe kerülhetnek viszont azok az amúgy is kiszolgáltatott emberek, akiket feketén dolgoztatnak a mezőgazdaságban. Problémát okozhat azoknak a fiataloknak is, akik kiestek az oktatásból, de nincs munkájuk, és munkanéküli támogatásra sem jelentkeztek be.

A sürgősségi ellátás kivétel ugyan, de utólag rendezni kell a beavatkozás költségeit, ami legfeljebb 750 ezer forint lehet.