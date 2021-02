Fucsovics Márton legyőzte a háromszoros Grand Slam-bajnok Stan Wawrinkát

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Három meccslabdát hárítva győzte le Fucsovics Márton a háromszoros Grand Slam-bajnok svájci Stan Wawrinkat az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában.

Korábban négyszer játszottak egymással, abból Fucsovics egyet tudott megnyerni. A mostani meccset Fucsovics kezdte jobban, 3-1-re elhúzott, majd 4-4-nél utolérte ellenfele, aki aztán 5-5-nél megint elbukta az adogatsát, ami a nyitószettjébe került.

A folytatásban Fucsovics 4-0-ra vezetett, és hamar dupla játszmaelőnybe került. A harmadik szett elején Wawrinka rögtön brékelt, majd szépített, a következő szettben pedig Wawrinka húzott el 4-0-ra, majd 5-1-re.

Fucsovics Márton Fotó: WILLIAM WEST/AFP



A döntő játszmában Fucsovics 4-3-nál elvette ellenfele adogatását, de Wawrinka rövidítésre mentette a szettet. A tie-breakben utóbbi 6-1-re meglépett, majd 9-6 után három meccslabdát sem tudott kihasználni. A hajrá egyértelműen Fucsovicsé volt, aki megfordította az állást, és 3 óra 59 perc nyerni tudott.

A meccs után azt mondta, két napja volt a 29. születésnapja, de most 90-nek érzi magát. „Hihetetlen buzdítást kaptam az itteni magyaroktól, emellett erős voltam mentálisan és fizikálisan is. Sokat vagyok a konditeremben, nagyszerű csapatom és erőnléti edzőm van, rengeteget tréningezünk, ennek az eredménye ez a siker. Ami Stant illeti, tudtam, hogy visszajön a harmadik szettben, nagyon kemény ellenfél és persze háromszoros Grand Slam-bajnok is."

Kifáradt a meccs végére Fotó: WILLIAM WEST/AFP

A harmadik körben a kanadai Milos Raonic vár rá, aki 14. a világranglistán, de 2016-os wimbledoni döntője után harmadik is volt. Eddig kétszer találkoztak, mindkétszer Ranoic nyert. Azokat a meccseket Stuttgartban játszották füvön, 2018-ban és 2019-ben. (via MTI)