Avicii emlékhelyet alakítanak ki Stockholmban

Emlékhelyet alakítanak ki a 28 éves korában elhunyt dj-nek és zenei producernek, Aviciinek szülővárosában, Stockholmban.

A svéd főváros Östermalm kerületének bizottsága azt tervezi, hogy a kerület központjában kialakítanak egy olyan helyet, ahol Aviciire, polgári nevén Tim Berglingre emlékezhetnek az emberek. A hely azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is emléket állítana, akik idő előtt hunytak el.

Avicii apja, Klas Bergling és a család többi tagja hálás a döntésért. „Ez a hely lehetőséget ad arra, hogy Timre és zenéjére emlékezzünk, amely oly sokat jelentett és jelent annyi ember számára szerte a világban” - idézi Berglinget a bizottság közleménye.

Arról egyelőre nincsenek információk, pontosan hol lesz majd az emlékhely.

Az Östermalmban felnőtt Tim Berglinget 2018. április 20-án Omán fővárosában, Maszkatban holtan találták. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget. A pszichés problémákkal küzdő világsztár olyan nagysikerű dalokkal vált ismertté, mint a Levels, a Hey Brother és az Addicted to You. Legnagyobb slágerei a Wake Me Up!, a The Days és a You Make Me. (MTI)