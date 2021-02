Pumák fertőződtek koronavírussal az Egyesült Államokban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Pozitív koronavírustesztet adott két puma egy meg nem nevezett texasi létesítményben - közölte az amerikai mezőgazdasági minisztérium. Az állatokat azután tesztelték, hogy többjük is köhögni, valint zihálni kezdett. Az állatok várhatóan enyhe tünetekkel átvészelik majd a fertőzést, ahogyan az eddig megfertőződött nagymacskafélék.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium részletes listát vezet a koronavírussal fertőződött állatokról, eszerint több macskafélében is kimutatták már a kórokozót. Házimacskák mellett tigrisek, oroszlánok és párducok is elkapták a vírust, ez azonban az első eset, hogy pumában is kimutatták a betegséget.

A macskafélék mellett eddig nyércekben, kutyákban és gorillákban mutatták ki a SARS-CoV-2 vírust az Egyesült Államokban. (New York Times)