Rákay Philip szerzőtársaival filmet ír az Aranybulláról

"Ha valamely nemes meghalálozik fiú nélkül, lányát illesse birtokának negyedrésze; a többiről tetszése szerint rendelkezzék és ha a halál közbejötte miatt nem rendelkezhetik, a hozzá közelebb álló rokonra szálljon; és ha teljességgel semmi nemzetsége nincsen, szálljon a királyra."

Ismerős szöveg? Van még benne szó arról, hogy a nemeseknek nem kell adót fizetniük, a királyt kényszerűen vendégül látniuk, nem lehet őket lecsukni, zsidók és muszlimok nem viselhetnek állami hivatalt stb.

Igen, ez az Aranybulla, II. András király 1222-ben kiadott törvénycsomagja, amely biztosítékokat nyújtott a nemeseknek, hogy a király nem él vissza a hatalmával velük szemben, és egyenlőek lesznek jogilag, egymást sem terrorizálhatják. Sok nemesi panaszra lehetett ez gyógyír, igen csak akarták az urak a törvényeket, 9 évvel a kiadása előtt megölték az éppen külföldön hadakozó király feleségét, Gertrúdot, nyomásgyakorlás végett, ebből a sztoriból készült a Bánk bán című dráma és opera.

Eljött az idő, hogy elkészüljön az Aranybulláról is egy dramatizált változat, ami talán a Bánk bán 2-nek is tekinthető lesz, meglátjuk. A Nemzeti Filmintézet ugyanis 4 millió forint támogatást biztosít, hogy Aranybulla címmel forgatókönyvet írjon Kis-Szabó Márk, Rákay Philip és Szente Vajk - számolt be róla a telex.hu.

Kis-Szabó a dunaújvárosi CWT csoport olyan emlékezetes filmjeihez írta a forgatókönyvet, mint például a Hasfalmetszők, Sohasevolt Glória vagy éppen az Eisntein Mega Shotgun. Újabb munkái közül 2014-ben készült el az Aura című magyar sci-fi, és tavaly a Pesti balhé című akcióvígjáték.

A Szervátiusz Jenő-díjas, és a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntetett Rákay Philip zenetévéknél kezdte karrierjét, 2002-ben a Hír tv egyik alapítója volt, és fideszes rendezvények állandó konferansziéja, 2011-től az M1 intendánsa, mostanában pedig a Megafon Központban mutat példát kormánypárti fiataloknak a közbeszéd alakítására.

Szente Vajk színész, rendező, és televízióban is szerepel, például a Honfoglaló és a Magyarország, szeretlek! kvízműsorokban.