Justin Timberlake bocsánatot kért Britney Spearstől és Janet Jacksontól is

Justin Timberlake a napokban megjelent, Britney Spearsról szóló dokumentumfilm miatt került be újra a hírekbe, ráadásul nem tűnik fel túl jó színben. A nagyközönség számára most vált igazán nyilvánvalóvá, hogy első saját szólóalbumát tulajdonképpen arra húzta fel, hogy az énekesnő mennyire összetörte a szívét, a szakítás miatt rossz színben tüntette fel Britney Spearst, és ez marketingszempontból be is jött. Emellett röhögve büszkélkedett egy rádióműsorban arról, hogy lefeküdt vele. (A dokuról Britney Spears az apja felügyelete alatt gyakorlatilag megszűnt létezni címmel mi is írtunk.)

Justin Timberlake szánja-bánja, hogy ártott Britney-nek és Janetnek. Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Ennek apropóján újra előkerült a Super Bowl-ügy is, amikor közös fellépésükön letépte Janet Jackson ruhájának egy részét, akinek így teljesen kilátszott a melle - de utána emiatt nem Timberlake-et hibáztatták, hanem Jacksont. Az énekesnő karrierje csúnyán megszenvedte az esetet, Timberlake pedig nem igazán törte magát, hogy a botrány közepette megvédje az énekesnőt.

A közösségi médiában az említett ügyek miatt a napokban annyian taggelték be és üzentek neki, hogy több mint 15 évvel a történtek után kénytelen volt reagálni. A sztárok bevett bocsánatkérő-formátumát alkalmazva egy hosszabb iPhone jegyzetet tett közzé az Instagramján, amiben mindkét nőtől bocsánatot kér.

Elismeri, hogy hibázott, és hogy hasznot húzott abból a rendszerből, ami megengedi a nőgyűlöletet és a rasszizmust. Természetesen mindent nagyon sajnál, tanult ebből és a zeneiparon belül is része kíván lenni a változásnak. (Elle.com)