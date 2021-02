Kína adatokat tartott vissza a koronavírus eredetét vizsgáló WHO kutatóitól

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Kínai járványkezelés a gyakorlatban. 2020. március 24. Fotó: STR/AFP

Dominic Dwyer mikrobiológus a Reuters, a Wall Street Journal és a New York Times újságíróinak azt nyilatkozta, hogy hiába kértek adatokat a kínai államtól, az megtagadta tőlük azoknak az egyes esetekre vonatkozó konkrét információk a kiadását, amelyek segíthették volna a Covid-19 járvány keletkezésének pontos rekonstruálását.

A kínai hatóságok csak egy összefoglalót adtak át az első esetekről, nyers és kutatható egyedi adatokat nem.

Az Egyesült Államok új kormánya mindenesetre jelezte, hogy nagyon komoly aggodalommal szemléli az eseményeket, és Kínának azonnal rendelkezésre kellene bocsátania a kért mintákat és adatokat. Látszik az is, hogy a WHO megítélésé azonnal geopolitikai kérdéssé vált. A Trump-adminisztráció fenyegetett is azzal, hogy kilép a világszervezet tagságából, de a demokrata kormány ezt a lépést végül visszavonta.

Dwyer szerint 174 korai esetről kért adatot a világszervezet. Ezek az esetek mind Vuhan városából származnak 2019. decemberéből. Azóta több mint 106 millió fertőzést és 2,3 millió halálesetet okozott a járvány.

A WHO múlt héten azt nyilatkozta, hogy nagyon életszerűtlen azt gondolni, hogy a Covid-19 egy laboratóriumban született volna.

Ugyanakkor a kutatók szerint a korai eseteknek csak a fele köthető ahhoz a halpiachoz, ahol a vírust első alkalommal azonosították. Ezért is volna fontos, hogy felderítsék az egyéb lehetséges származási helyeket. Az Egyesült Államok kritizálta Kínát amiatt is, hogy a WHO kutatóit nem engedték szabadon dolgozni Kínában a járvány kitörése utáni hetekben, és a hatóságok árgus szemekkel követték munkájukat, és nem engedték, hogy interjúkat készítsenek, és szabadon mozoghassanak a vírus epicentrumában.

Jake Sullivan, Joe Biden amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és a kínai WHO-missziót vezető Peter Ben Embarek egyaránt arról nyilatkoztak, hogy nem kaptak meg minden szükséges adatot Pekingtől, és Kína akadályozza a kutatás előrehaladását.

A végleges jelentést a WHO várhatóan jövő héten teszi közzé. (BBC)