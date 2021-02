22 éves klímaaktivistát tartóztattak le Indiában, amiért megosztotta azt a dokumentumot, amit Greta Thunberg is

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Lázadás szításával és összeesküvéssel vádolták meg a 22 éves Disha Ravit Indiában, írja a BBC. A fiatal nőt azért vették őrizetbe, mert megosztotta azt a dokumentumot, melyben tanácsokat lehet olvasni egy sikeres tüntetés megszervezéséhez. Az angol nyelvű dokumentumot még Greta Thunberg osztotta meg Twitteren, tanácsként a mezőgazdasági törvények módosítása ellen hónapok óta tiltakozó indiai gazdáknak.

Fotó: Facebook

Akkor válaszul Narendra Modi kormányának hívei többek között Thunberg és a gazdák mellett szintén kiálló Rihanna fotóit égették el az utcán, míg a kormány külföldi beavatkozási kísérletekről beszélt.

Modi kormánya tavaly vágott volna neki a mezőgazdasági támogatási rendszer reformjának, de a hindu nacionalista kormány intézkedését hatalmas ellenállás fogadta, rengeteg gazda hónapok óta tüntet a törvénymódosítások terve ellen, a rendőrök pedig többször is komoly erővel csaptak le a tüntetőkre. Az erőszak miatt az indiai alkotmánybíróság a törvénymódosítások felfüggesztéséről döntött, de ez csak átmeneti intézkedés, míg a tüntetők a törvények teljes visszavonását követelik.

Válaszul a rendőri erőszakra osztotta meg Thunberg a dokumentumot, amit indiai aktivisták írtak, és melyben tanácsok vannak például azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes megszervezni egy erőszakmentes tüntetést, vagy hogyan kell mozgósítani a közösségi oldalakon. Többek között olyan ötletek vannak benne, minthogy a szervezők indítsanak petíciót az állami erőszak ellen, illetve szimpátiatüntetések szervezését és különféle hashtagek használatát javasolják a szöveg alkotói.

A 22 éves Ravi diák, a Friday for Future klímamozgalom indiai szárnyának egyik alapítója, és a beszámolók szerint Újdelhiben vette őrizetbe a rendőrség. Azzal gyanúsítják, hogy az általa is megosztott dokumentum egy összeesküvés része volt, ami egy nagy tüntetéshez vezetett január végén. Az újdelhi-i rendőrség részéről Praveer Ranjan azt nyilatkozta, hogy Ravi egy gazdasági, társadalmi, kulturális és regionális háborúra hívta fel az embereket India ellen. Azaz a rendőrség a posztját lázításként értelmezte.

A hónapok óta tartó gazdatüntetés az eddigi legnagyobb kihívás elé állította Modi kormányát. Eddig kilenc alkalommal tárgyalt egymással a kormány, illetve a gazdaszervezetek képviselői, eredmény nélkül.

A három törvény alapvetően lazítana a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó piaci szabályokon, oda lenne egy sor rendszerbe épített garancia, ami az értékesítés, az árazás és a tárolás során eddig a gazdák érdekét védte.

Az egyik legnagyobb változás az lehet, hogy a gazdák a jövőben közvetlenül is eladhatják terményeiket a piac szereplőinek. A gazdák többsége ugyanis jelenleg a terményének nagy részét egy kormány felügyelte rendszerbe értékesíti, amely fix árakat garantál. Számos államban amúgy már eddig is adhattak el terményeket a magánszektor szereplőinek, de most általános, országos szintű lenne a rendszer, és a gazdák attól tartanak, hogy ha az állam kivonul az értékesítésből, akkor ki lesznek téve a piaci szereplők szabta árazásnak, ami jelentős bevételkiesést jelenthet a számukra.