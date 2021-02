Greta Thunberg és Rihanna arcképét égették a kormánypárti tüntetők Indiában

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Nemzetközivé vált az indiai gazdák tüntetése, miután a napokban Rihanna, illetve Greta Thunberg is kiállt mellettük: Indiában hónapok óta tüntet rengeteg gazda, mivel úgy látják, hogy a kormány tervezett mezőgazdasági törvénymódosításai alapvetően lehetetlenítenék el a megélhetésüket.

Fotó: MONEY SHARMA/AFP

Delhiben nem csak a gazdák jelentek meg az utcákon, hanem a kormánypárt, a hindu nacionalista Bháratíja Dzsanatá Párt (BJP) támogatói is, akik válaszul az énekesnő és a svéd klímaaktivista fotóit égették el ellentüntetésükön. Az indiai kormány pedig külföldi beavatkozási kísérletnek minősítette a megszólalásokat.

Mint a Guardian írja, november óta több százezer gazda tiltakozott már a törvények ellen, sokan le is táboroztak Delhiben. A tüntetések többször is összecsapásokba torkolltak, mivel a rendőrség sokszor nagyon keményen lépett fel a gazdákkal szemben. A múlt héten az internetet is korlátozták a tüntetések helyszínén, miközben rohamrendőröket vezényeltek a gazdák ellen.

Az erőszakos rendőri fellépésre válaszul Greta Thunberg Twitteren osztott meg egy dokumentumot, melyben tippek voltak a tüntetők számára, hogy hogyan tudnak ügyükkel még több embert elérni. Ezek mind erőszakmentes, bevett kampányeszközök voltak, például a tudatosabb hashtag-használatról vagy petíciók indításáról, de az indiai város rendőrsége a beszámolók szerint így is nyomozást indított az ügyben, míg a BJP politikusai szerint a dokumentum bizonyíték arra, hogy külföldi erők szervezkednek India ellen.

Fotó: Mayank Makhija/NurPhoto via AFP

A héten Rihanna is megosztott egy cikket, ami a gazdák elleni erőszakos fellépésről szól, és azt kérdezte, hogy miért nem erről beszélünk inkább. Válaszul az indiai kormány kiadott egy közleményt, melyben óva intette a hírességeket, hogy szenzációhajhász módon nyilatkozzanak.

Miután megjelent a sajtóban, hogy a rendőrség nyomoz a Thunberg által megosztott tüntetési eszköztár miatt, csütörtökön Twitteren a svéd aktivista azt írta, hogy még mindig a gazdák békés tüntetése mellett áll, és a gyűlölet, a fenyegetések és a jogsértések sem fognak ezen változtatni.

Mint a lap írja, a gazdatüntetés egyre nagyobb problémát jelent Narendra Modi kormánya számára, és egyelőre nem látni a megoldást. Eddig kilenc alkalommal tárgyalt egymással a kormány, illetve a gazdaszervezetek képviselői, eredmény nélkül. A legfelsőbb bíróság január közepén felfüggesztette ugyan a törvény hatályba lépését, de magát a módosítást nem értékelték. A gazdák többször közölték már, hogy addig nem hagyják abba a tüntetést, amíg a kormány nem vonja vissza az összes vonatkozó törvényt.

A három törvény alapvetően lazítana a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó piaci szabályokon, oda lenne egy sor rendszerbe épített garancia, ami az értékesítés, az árazás és a tárolás során eddig a gazdák érdekét védte.

Az egyik legnagyobb változás az lehet, hogy a gazdák a jövőben közvetlenül is eladhatják terményeiket a piac szereplőinek. A gazdák többsége ugyanis jelenleg a terményének nagy részét egy kormány felügyelte rendszerbe értékesíti, amely fix árakat garantál. Számos államban amúgy már eddig is adhattak el terményeket a magánszektor szereplőinek, de most általános, országos szintű lenne a rendszer, és a gazdák attól tartanak, hogy ha az állam kivonul az értékesítésből, akkor ki lesznek téve a piaci szereplők szabta árazásnak, ami jelentős bevételkiesést jelenthet a számukra. A törvényekről korábban részletesen is írtunk.