Messze a marhahús felelős a leginkább az erdőirtásokért

Azt régóta lehet tudni, hogy az ipari mezőgazdaság felelős leginkább az erdőirtásokért, ám a nemzetközi nonprofit elemzőintézet, World Resources Institute (WRI) most még alaposabban megvizsgálta, hogy a mezőgazdasági ágazatokon belül mi hajtja legjobban az erdők pusztítását.

Mint a Quartz írja, a WRI 2000 és 2015 között készült műholdképek alapján vizsgálta az erdők visszaszorítását, és a mezőgazdasági szektor térnyerését. Azt találták, hogy hétféle termék összesen két németországnyi, azaz 72 millió hektárnyi erdőpusztításért felelős. Az első helyen a szarvasmarhák tenyésztése áll, ami az összes regisztrált erdőirtás 16 százalékáért, több mint 45 millió hektárért felelős. Ez nagyjából egy Svédország-méretű területet jelent.

Illegális erdőirtás helyszíne Kolumbiában Fotó: RAUL ARBOLEDA/AFP

A második ok a pálmaolaj, emiatt 10,5 millió hektárnyi erdőt vágtak ki 2000 óta, míg a harmadik a szója, 7,9 millió hektárral. A hét legfelkapottabb árucikk felel az erdőirtások 57 százalékáért. A kutatásban kitértek arra is, hogy az erdők visszaszorítása egyes régiókat sokkal jobban érint, és a legtöbb erdőirtás főleg a trópusok környékén zajlott. Dél-Amerikában a marhatartás és a szója volt a legfőbb okozó, míg Afrikában és Ázsiában a pálmaolaj, illetve a kakaóbab. Különösen rossz a helyzet az Amazonas-medencében, amit az elmúlt évek rekord méretű erdőtüzei is mutattak.

A WRI elemzése szerint akadnak jó hírek is: a pálmaolaj és a szója miatt visszaszoruló erdők aránya csökken a kétezres évek végén lévő csúcs óta. Emögött az elemzés szerint az alacsonyabb felvásárlási árak, a szigorúbb helyi törvények és a vállalatokra nehezedő nyomás miatt véghez vitt változások állhatnak.

Ugyanakkor a Quartz-nak nyilatkozó környezetvédelmi elemző, Rachael Garrett szerint egyelőre kevéssé sikerült elérni eredményeket a brazil marhatartásban. Egyrészt mert a legeltetett marhákat könnyebb mozgatni, mint ha egy ültetett terményről lenne szó, ezért nehezebb is összekötni az illegális erdőirtást elkövetőket a cselekedetükkel. Másrészt a brazil marhák húsának mindössze negyedét exportálják csak, ezért a nemzetközi nyomás sem érinti annyira érzékenyen a húsipart.

A Quartz cikke szerint a nemzetközi hangulat így is változóban van: nemrég 500 jelentősebb élelmiszeripari cég, kereskedők és feldolgozók álltak be egy kezdeményezés mögé, ami olyan tenyésztőket támogat, akik nem irtanak erdőt a tevékenységük során.