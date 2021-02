Koronavírus: három és fél hónapja nem jelentettek olyan kevés halálesetet, mint ma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A reggeli jelentésben van egy nagyon kedvező adat: mindössze 46 újabb halálesetet regisztráltak. Október 28-án volt utoljára ennél kevesebb áldozata a járványnak.

Ez még akkor is figyelmre méltó, ha hétfőnként rendre kevesebb halálesetet jelentenek.

Azokat a számokat emeltük ki, ahol magasabb a szám az egy héttel korábbinál

Hosszú idő után az elmúlt két hétben nőtt a halálos áldozatok száma. Az majd pár nap múlva derül ki, hogy a mostani adat egy újabb kedvező fordulat-e.

Minden más járványügyi adat romlik. 1337 újabb fertőzöttet jelentettek, ez ahhoz képest, hogy hétfő van, kifejezetten magas szám. (11 270 tesztet végeztek, ennek 12 százaléka lett pozitív.)

A kórházban lévők száma is emelkedik.

És a lélegeztetőn lévők száma is. Majdnem egy hónapja nem volt ilyen magas ez a szám.

1 109 ember kapta meg az első oltást, 1 144 a másodikat.

A számok alapján még van valamennyi tartalék a beérkezett vakcinákból. Még úgy is, hogy az alsó táblázatban feltüntettük a 20 ezer adag orosz oltóanyagot is, aminek a laboratóriumi vizsgálata még tart. Összesen eddig 336 297 embert oltottak be, 129 339-en már a második adagot is megkapták.

Az elmúlt egy hétben az előzővel összehasonlítva Borsodban és Csongrádban nőtt leginkább az új fertőzöttek száma, de Budapesten is erősődik a járvány.