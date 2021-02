10 ezer fontért kelhet el a Radiohead 1993-as jegyzetfüzete

Több 444 videó?

Akár a 10 ezer fontért (4,1 millió forint) is elkelhet egy jövő heti aukción az a jegyzetfüzet, amelybe a Radiohead tagjai az ötleteiket írták a The Bends című második albumukhoz.

A zenekar egy oxfordshire-i gyümölcskertészet használaton kívüli pajtájában dolgozott a második albumon 1993-ban, ami végül két évvel később jelent meg. A hangszereket és a hangosítási rendszert egy férfitól kölcsönözték, aki a próbák után mindig begyűjtötte a hangszereit és kitakarította a helyiséget. Thom Yorke és társai nem tartottak igényt semmire, amit a teremben hagytak a próbák után, így a neve elhallgatását kérő férfi maga dönthette el, hogy megtartja vagy kidobja az otthagyott holmikat.

A rajzokkal, akkordokkal és dalszövegekkel telefirkált A2-es jegyzetfüzetet megtartotta és több mint 20 évvel később úgy döntött, hogy elárverezi.

Fotó: Omega Auctions

A nyolcoldalas jegyzetfüzetben két ismeretlen dal (Too Easy, Idiot Boy) vázlatai is szerepelnek, de benne van a Street Spirit (Fade Out) című szám a szövege és egy kiadatlan dal, a Dead Bank Clerk jegyzetei is.

Az Omega Auctions aukciós ház február 23-i árverésének tételei között szerepel még egy 1960-as Fender basszusgitár is, amelyet Jonny Greenwood használt a The Bends felvételeinél. Múlt hónapban 7600 fontért cserélt gazdát az a demókazetta, amelyet a még középiskolában alapított On A Friday nevű zenekarként vettek fel a Radiohead tagjai. (MTI)