Két nappal azután, hogy elvették a Klubrádiótól, újraindult a pályázat a 92,9-es frekvenciáért

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának döntése alapján a Klubrádió most vasárnapig volt fogható a 92,9-es MHz frekvencián, azóta az ellenzéki rádió csak online fogható, a 92,9-en pedig csak sercegést hallani. A Media1 viszont azt írja, hogy kedden már döntött is a Médiatanács arról, hogy újraindítja a pályázatot a frekvenciáért. Mindez azt is jelenti, hogy

a Klubrádió esélyt kaphat, hogy visszaszerezze a két napja elvesztett frekvenciáját. A pályázatot idén januárban függesztette föl az NMHH, mert két pályázó - a kormányközeli megbízásokat elnyerő dr. Bíró Balázs ügyvéd tulajdonában lévő LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft., és az ATV Csoporthoz tartozó Spirit FM-et üzemeltető Közösségi Rádiózásért Egyesület - jogorvoslattal élt, amiért kizárták őket a pályázatból. Mindez a szintén pályázó Klubrádió szempontjából nagyon rossz hír volt, mert így már technikai esélye sem volt, hogy újra elnyerje a frekvenciát, mielőtt az el kell hagynia. A Közösségi Rádiózásért Egyesület még január végén visszavonta a fellebbezését, a pályáztatás viszont a Media1 szerint most azért indulhatott újra, mert az LBK is visszavonhatta a fellebbezését. Ezt a portál megkeresésére Bíró Balázs nem erősítette meg, de nem is tagadta.