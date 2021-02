Szükségállapot Szudánban az élelmiszerárak miatt kitört tüntetések után

Több 444 videó?

Szudán hét régiójában is szükségállapotot hirdettek, miután erőszakba torkolló tüntetések törtek ki az emelkedő élelmiszerárak miatt. A Guardian összesítése szerint tíz városban rendeltek el kijárási tilalmat, illetve bezárták az iskolákat is. A tüntetők több városban is épületeket gyújtottak fel, illetve boltokat fosztottak ki.

Barikád a fővárosban, még január végén Fotó: ASHRAF SHAZLY/AFP

Ezek a régiók Szudán legszegényebb részei közé tartoznak. Az országot irányító civil-katonai koalíciós kormány szerint a tüntetések mögött az egykori államfő, Omar al-Bashir támogatói állhatnak. Bashir 30 éven át irányította az országot, 2019-ben azonban tüntetések hatására távoznia kellett. A kormány a közelmúltban Bashir pártjának több befolyásos tagja ellen is vádemelést rendelt el.

Szudán gazdasága nagy bajban van, a szudáni font sokat veszített idén értékéből, az infláció éves mértéke is nagyot ugrott tavaly, és több millió ember van, aki számára a mindennapi megélhetés biztosítása is egyre nehezebb feladat.

Civil szervezetek nemrég figyelmeztetést adtak ki azzal kapcsolatban, hogy az élelmiszer-biztonság helyzete válságos lehet hamarosan Kordofan és Darfur régiójában is. Rendkívül sokat drágult a gabona, a kenyérfélék, a cukor. Mint a Guardian megjegyzi, a nemzetközi szervezetek arra szeretnék rábírni az országot, hogy értékelje le a valutáját, hogy így hitelhez juthassanak.

Egy aktivista, aki 2019-ben Bashirt is megbuktató tüntetésekben is részt vett, most arról beszélt a lap tudósítójának, hogy a tüntetések nem értek véget az elnök távozásával: rendszeresen előfordultak tiltakozások, ahol hol a tüntetések alatt elkövetett gyilkosságok felelőseinek felkutatását, hol a katonaság távozását követelték a kormányból. Egy tanár pedig arról beszélt, hogy diákjai több mint fele segítségre szorul, hogy élelmiszert tudjon venni magának.