Harminc év után lemondott a szudáni elnök, Omar al-Bashir

Lemondott Omar al-Bashir, Szudán 1989 óta regnáló elnöke. A hírt elsőként a dubaji székhelyű al-Hadasz tévé közölte Adel Mahjub Husseinre, Észak-Darfúr állam gazdasági miniszterére hivatkozva, de azóta a Reutersnek is megerősítette több, meg nem nevezett kormányzati forrás.

Hussein arról is beszélt az al-Hadasznak, hogy jelenleg "konzultációk folynak egy katonai tanács megalakításáról, amely átvenné a hatalmat". Ezt az értesülést egy megbízható szudáni újságíró Yousra Elbagir is megerősítette. Ő úgy tudja, hogy a tanácskozáson az alelnök-védelmi miniszter, Awad Ibn Auf és a rendőrség vezetője a szudáni titkosszolgálat nagyhatalmú főnökével, Salah Goshsal és a kormánybarát arab milícia, a Janjaweed Hemidti nevű vezetőjével egyeztet. Ez azért lényeges, mert a kormányellenes tüntetők ellen a hadsereg és a rendőrség egy ideje már nem lép fel, a titkosszolgálat és a Janjaweed azonban halálos erőt is bevet ellenük.

Egy másik szudáni újságíró, Reem Abbas más forrásból megerősítetlen beszámolója szerint egy karthoumi börtönből elkezdték szabadon engedni a foglyokat.

Szudánban decemberben robbantak ki tiltakozások, kezdetben a növekvő élelmiszerárak és megélhetési költségek miatt, de a demonstrációk hamar kormányellenes jelleget öltöttek, a tüntetők Bashir és a kormány távozását követelték. A szudáni titkosszolgálat és a kormánybarát Janjaweed milícia erőszakosan lépett fel a tüntetők ellen, még a hivatalos adatok szerint is legalább 38 halálos áldozata volt az erőszaknak.

Az elmúlt napokban a hadsereg kiskatonái már a tüntetők oldalára álltak, előfordult, hogy éles lőszerrel védték a titkosszolgálatoktól a tiltakozókat. Két napja a rendőrség is bejelentette, hogy nem lép fel a tüntetők ellen, szóvivőjük arra szólított, hogy kössenek megállapodást a békés hatalomátadás feltételeiről.

Csütörtök reggelre pedig a hadsereg is lépett, talán pont azért, hogy megakadályozza saját szétesését. Katonai alakulatok szállták meg a főváros, Khartoum fő közlekedési csomópontjait és hídjait, egy katonai konvoj még arra a támaszpontra is behatolt, ahol a védelmi minisztérium mellett Bashir elnök rezidenciája is van.

Hivatalosan a hadsereg csak annyit közölt, hogy hamarosan fontos bejelentést tesznek. Az állami rádió, miután ezt hírül adta, már csak katonai zenéket sugárzott. A hajnali történésekről korábbi cikkünkből tájékozódhat. (Via BBC, MTI)