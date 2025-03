Elfogatóparancsot adott ki Milorad Dodik ellen a bosznia-hercegovinai határrendészet

A boszniai-hercegovinai határrendészet elfogatóparancsot adott ki Milorad Dodik ellen. A Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság vezetője mellett a szerb országrész két magas rangú tisztviselőjét is keresik a bosnyák hatóságok. Dodik a hírre reagálva az X-en bejelentette, hogy a Boszniai Szerb Köztársaság saját határőrséget állít fel.

A boszniai szerbek vezetőit az ügyészség az alkotmányos rend megsértésével gyanúsítja. Dodikot szeparatista kijelentései és a Bosznia-Hercegovina szétverést célzó lépései miatt február 26-án nem jogerősen egy éves börtönbüntetésre ítélték, és hat évre eltiltották az elnöki hivataltól. Az ítélet után Dodik arról beszélt, hogy nincs többé Bosznia-Hercegovina, a boszniai szerb nemzetgyűlés pedig arról fogadott el határozatot, hogy nem ismeri el a föderális ország bíróságát és ügyészségét.

photo_camera Milorad Dodik Fotó: ELVIS BARUKCIC/AFP

Dodik ellen március 12-én előállítási parancsot adott ki a boszniai-hercegovinai ügyészség, miután kétszer sem jelent meg a kihallgatásán.

A boszniai szerbeknek az Európai Unióban Orbán Viktor az egyetlen támogatója, de az EU-n kívül Marco Rubio, Trump külügyminisztere is arra figyelmeztetett, hogy Milorad Dodik lépései „aláássák Bosznia-Hercegovina intézményeit, és veszélyeztetik biztonságát és stabilitását”, és arra szólította fel az Egyesült Államok régióbeli partnereit is, hogy csatlakozzanak hozzájuk „e veszélyes és destabilizáló magatartás elleni küzdelemben.” (via Bloomberg)