Az amerikai külügyminiszter kikelt az Orbánék által támogatott Milorad Dodik szerb vezető ellen

„Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság elnökének lépései aláássák Bosznia-Hercegovina intézményeit, és veszélyeztetik biztonságát és stabilitását” – így kezdődik Marco Rubio amerikai külügyminiszter magyar idő szerint szombat hajnalban írt tweetje.

Rubio azzal folytatja, hogy az Egyesült Államok egy konstruktív és felelősségteljes párbeszédben való részvételre ösztönzi Bosznia-Hercegovina politikai vezetőit. A tweet végén üzen a térség politikai vezetőinek is:

„Felszólítjuk a régióbeli partnereinket, hogy csatlakozzanak hozzánk e veszélyes és destabilizáló magatartás elleni küzdelemben.”

Ez utóbbi szavakat nehéz lenne nem magára vennie az Orbán-kormánynak. A magyar diplomácia ugyanis, bár Donald Trump hivatalba lépése óta teljes Amerika-párti fordulatot vett, nem lassuló, sőt, fokozódó intenzitással folytatja azt a szerbeket támogató kavarását a Balkánon.

Ennek egyik legfontosabb terepe pedig Bosznia-Hercegovina, amelyet északi részén a Boszniai Szerb Köztársaságban mind erőteljesebb szeparatista politikát folytat Milorad Dodik szerb vezető – és ehhez a magyar diplomácia maximális támogatását élvezi. Az Egyesült Államokból kitiltott Dodik az elmúlt egy évben többször találkozott Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel, utóbbi tavaly szerbül kampányolt Dodik mellett.

photo_camera Szerb-magyar csúcs Budapesten február közepén: Orbán Viktor kormányfő, Aleksandar Vučić szerb elnök, Sulyok Tamás államfő és Milorad Dodik boszniai szerb elnök, akit januárban már másodjára sújtott szankciókkal az USA, és akit néhány nappal később elítéltek Boszniában Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az elmúlt napokban látványosan el is mérgesedett a Szarajevó-Budapest viszony a magyar kormány szerbpárti, Dodik-támogató lépései miatt. Még február végén egy szarajevói bíróság első fokon egy év börtönre ítélte Dodikot azért, mert nem hajtotta végre, illetve akadályozta a nemzetközi közösség szarajevói főképviselőjének döntéseit.

Az ítélet előtt néhány nappal Orbán a TEK-vezér Hajdu Jánossal járt Dodiknál, majd az elítélése után is kiállt Dodik mellett – miközben Washington már akkor sem, amire Gulyás Gergely úgy reagált: „látszik, hogy most se kellően gyors a változás az amerikai külügyben”. A szerb vezető nem sokkal később, miután tárgyalt Orbánnal és Vučić szerb elnökkel, bejelentette, hogy nincs többé Bosznia-Hercegovina. (A Vsquare a napokban arról írt, hogy a TEK-esek arra is felkészültek, hogy ha kell, kimenekítsék Dodikot az országból.)

Ezután hétfőn a bosnyák védelmi miniszter megtagadta egy magyar katonai gép leszállását az országban. „Mélységes meggyőződésem, hogy a katonai repülőgép azért érkezett Magyarországról, hogy valamiféle támogatást nyújtson Milorad Dodiknak és a körülötte összegyűlt klikknek Bosznia-Hercegovina szétverésében” – fogalmazott akkor Zukan Helez védelmi miniszter. Mint kiderült, Magyar Levente külügyi államtitkár gépét nem engedték leszállni, majd Magyar szavai miatt – miszerint „a nyugati, gyarmati vircsaft” destabilizálja az országot – bekérették a szarajevói nagykövetet, ahol közölték vele, hogy Szarajevó kezdeményezi a magyar EUFOR-kontingens kivonását az országból, majd pénteken ezt hivatalosan is kérték.