Evangélikus püspök Orbánnak: Egy keresztény politikust a hite kell hogy megvédjen, hogy ilyen súlyos kifejezésekkel éljen

Fabiny Tamás evangélikus püspök is reagált Orbán Viktor március 15-i poloskázó beszédére. Miközben a Fidesz és maga Orbán is utólag úgy igyekszik beállítani, mintha csak Magyar Péterre értette volna a többesszámban előadott szövegét „politikusokról, bírókról, újságírókról, álcivil szervezetekről, politikai aktivistákról” , és mintha az, hogy Orbánra miket mondanak random kommentelők, egyenértékű lenne egy miniszterelnöki megszólalással, Fabiny Tamás egyházi vezetőként határozottan jelezte, hogy mit gondol Orbán Viktor beszédéről.

„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét”

- emlékezteti az evangélikus püspök Orbánt, aki ezúttal is azzal fejezte be a beszédét, hogy „a Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt!” Mint Fabiny írja, Orbán szövegének ezen kívül is több bibliai vonatkozása volt, kezdve azzal, hogy március 15-ét szakrális pillanatnak nevezte, odáig, hogy ellenfeleit a pokol bugyrába kívánta.

„Sem a nemzet szakralizálását, sem a vallás nacionalizálását nem tudom elfogadni”

– írja Fabiny, aki a katolikus és református egyházi vezetők többségéhez képest korábban is többször fogalmazott meg kritikát a kereszténység politikai kisajátításával kapcsolatban.

Az evangélikus egyház Északi Evangélikus Egyházkerületének püspöke a Szemléleken megjelent mostani írásában a Bibliára hivatkozva, Ezékiel próféta szavaival indokolta, miért érzi úgy, hogy teológusként meg kell szólalnia: „Őrállóvá tettelek téged (…) Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben” - idézte, majd Jézusra hivatkozva jelezte, hogy ez az egyértelmű állásfoglalás ideje:

„Az igen legyen igen, a nem pedig nem”.

Orbán „jön a húsvéti nagytakarítás, átteleltek a poloskák” szövegéről Fabiny azt írja, hogy miközben minden politikustól elvárható, hogy óvakodjon ellenfelei és a másként gondolkodók dehumanizálásától, ha egy közéleti szereplő önmagát kereszténynek vallja, „akkor őt ettől nemcsak a jó ízlés és a riasztó történelmi példák kell hogy visszatartsák, hanem a Szentírás is. Teológiai nyelven ezt úgy mondjuk, hogy az ember imago Dei, Isten képmása”.

Orbán Viktor március 15-i beszédében a megbélyegzett ellenfeleire azt mondta:„Rajtuk a skarlátbetű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, márpedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket.”

„Ismét azt kell mondanom, hogy egy keresztény politikust éppen a hite kell hogy megvédjen attól, hogy ilyen súlyos kifejezésekkel éljen”

– írta erre Fabiny Tamás.