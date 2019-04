Letartóztatták a megbuktatott szudáni elnököt

A szudáni védelmi miniszter az állami televízióban bejelentette, hogy letartóztatták Omar el-Basír szudáni elnököt, az ország irányítására pedig katonai tanács jött létre.

Három hónapos rendkívüli állapotot hirdettek az országban. Az irányítást átvevő katonai tanács 2 éves átmenet idejéig áll majd Szudán élén, ennek végén választásokat tartanak majd – mondta a szudáni védelmi miniszter a kartúmi állami televízióban.

Omar el-Besir 2017. árpilis 9-én Fotó: Ashraf Shazly/AFP

Szudánban decemberben robbantak ki tiltakozások a növekvő élelmiszerárak és megélhetési költségek miatt, majd a demonstrációk kormányellenes jelleget öltöttek, a tüntetők Basír és a kormány távozását követelték. A szudáni titkosszolgálat és a kormánybarát Janjaweed milícia erőszakosan lépett fel a tüntetők ellen, még a hivatalos adatok szerint is legalább 38 halálos áldozata volt az erőszaknak.

Az elmúlt napokban a hadsereg katonái átálltak a tüntetőkhöz, előfordult, hogy éles lőszerrel védték a titkosszolgálatoktól a tiltakozókat. Két napja a rendőrség is bejelentette, hogy nem lép fel a tüntetők ellen, a szóvivőjük követelte: kössenek megállapodást a békés hatalomátadás feltételeiről.

Reggelre a hadsereg is lépett: katonai alakulatok szállták meg a főváros, Khartoum fő közlekedési csomópontjait és hídjait, egy katonai konvoj még arra a támaszpontra is behatolt, ahol a védelmi minisztérium mellett Basír elnök rezidenciája is van.

Omar el-Basír, Szudán 1989 óta regnáló elnöke 30 év után kénytelen volt lemondani, majd le is tartóztatták. (MTI)