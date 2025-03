Ideiglenesen megmenekült a Szabad Európa Rádió

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) ideiglenesen megújította a Szabad Európa Rádiónak (Radio Liberty) nyújtott támogatást, írta az ügynökség közleményben.

A támogatás újraindítására a washingtoni szövetségi kerületi bíróság döntése alapján került sor, amely március 26-án a Radio Liberty mellé állt, miután az fellebbezett a támogatás megszüntetése ellen. A bíróság megállapította, hogy a kereset érdemi elbírálásáig az USAGM köteles tartózkodni a Szabad Európa Rádió bezárására irányuló intézkedésektől.

Az USAGM közleménye megjegyzi, hogy az ügynökség nem ért egyet a Szabad Európa álláspontjával.

photo_camera Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Donald Trump március 15-én jelentette be, hogy leállítják a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió, az Amerika Hangja és a Szabad Ázsia Rádió finanszírozását is a U.S. Agency for Global Medián (USAGM) keresztül. A Szabad Európát tavaly télen minősítették Oroszországban Putyinék nem kívánatos szervezetnek, Fehéroroszországban 6 év börtönt kockázat az, aki előfizet rá. Itthon a kormányinfóról voltak kitiltva.

A Szabad Európa több mint 20 év szünet után 2020-ban indult újra Magyarországon, online újságként. Az újraindult Szabad Európához több erős sztori is kötődik itthon. A Szabad Európa hozott nyilvánosságra felvételeket például arról, hogy Bende Balázs, az MTVA akkori vezető szerkesztője azt mondja: a közmédiában nem az ellenzéket támogatják, és az anyagok készítése során ezt vegyék figyelembe. (meduza)