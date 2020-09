Visszatért Magyarországra a Szabad Európa

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Huszonhét év kihagyás után nem rádióként, hanem internetes újságként tért vissza Magyarországra a Szabad Európa. Az amerikai kongresszus által finanszírozott médium azokban az országokban működik, ahol úgy látják, gond van a sajtószabadsággal.

A lap első nagyobb, szöveges-videós anyaga arról szól, hogyan érintette a digitális oktatás a különböző anyagi helyzetben levő családokat.

A Media1 azt írja, kezdetben nagyjából tíz fős szerkesztőség fogja írni a cikkeket a lapban, de külsősöktől is vásárolnak majd tartalmakat. Csák Gyula, a Szabad Európa Magyarország igazgatója azt mondta, szigorú előírások vonatkoznak rájuk, amiket be is fognak tartani. Mivel közszolgálati médiumnak minősülnek, elvárás velük szemben az objektivitás, a pártatlanságra törekvés, a középen állás és a kiegyensúlyozott hírszolgáltatás. Nonprofit szervezetről van szó, így hirdetések egyáltalán nem futnak majd az oldalon.

Nem fognak beszállni a hírversenybe sem, napi 15-20 hírt terveznek megírni, Csák szerint egyrészt azért, mert kevesen vannak, másrészt azért, mert inkább szűrőként akarnak működni a legfontosabb információk alapos feldolgozásával.

Csák a BBC-nél kezdte karrierjét, majd Vovesz Tiborhoz, a magyarországi szerkesztőség vezetőjéhez hasonlóan dolgozott az Euronewsnál és a Kossuth rádiónál is. Csák igazgatóként Prágában, a FreeEurope / Radio Liberty régiós központjában fog dolgozni, onnan irányítja majd a magyar kiadást.

A szerkesztőség munkatársai közt van a távozó indexes Szalai Bálint és a Magyar Narancstól igazolt Keller-Alánt Ákos is.

A teljes névsor az impresszum szerint: Báthory Róbert, Csák Gyula, Hegyi Tímea, Keller-Alánt Ákos, Kerényi György, Németh Dóra, Szalai Bálint, Rippel Veronika, Vovesz Tibor.