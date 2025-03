A máltai pénzügyminiszternek vannak kétségei az OTP feltételezett terjeszkedésével kapcsolatban

Clyde Caruana máltai pénzügyminiszter aggodalmát fejezte ki az HSBC átvételére vonatkozó ajánlatok kapcsán, különösen az OTP Bank és az APS Bank érdeklődésével kapcsolatban. Csütörtökön derült ki, hogy máltai bankja eladását fontolgatja a HSBC, és az egyik lehetséges vevő az OTP. Sőt, a Times of Malta értesülései szerint a magyar nagybank az első számú esélyes a vásárlásra. A másik érdeklődő helyi APS Bank, amely legnagyobb részvényese a máltai egyház.

Ugyanez a máltai újság kérdezte meg a pénzügyminisztert a lehetséges üzletről, aki azt mondta, szerinte Máltának több banki versenyre van szüksége, nem kevesebbre, és hangsúlyozta, hogy az országnak olyan bankra van szüksége, amely jó hírnévvel rendelkezik.

A máltai lapokban azért nevezik ellentmondásosnak az OTP-t, mert 2023-ban Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Ügynöksége (NACP) nemzetközi háborús szponzornak minősítette, miután a bank továbbra is működött Oroszországban Ukrajna inváziója után. Az OTP orosz leányvállalata 2020-ban 113 millió rubel nyereséget könyvelt el, és csak jövedelemadóként kb. 190 millió rubelt fizetett be az orosz állami költségvetésbe. Az indoklás szerint a pénzintézet nemcsak hivatalosan ismeri el az úgynevezett donyecki és luhanszki „népköztársaságot”, hanem kedvezményes hitelfeltételeket is biztosított az orosz hadseregnek, azaz ténylegesen jutalmazta az elkövetett háborús bűnökért. A listára a bank tizenegy vezető tisztségviselőjét, köztük Csányi Sándor elnök-vezérigazgatót is rárakták. Aztán 2023 októberében levették a listáról.

Caruana nem zárta ki a kormány részéről történő drasztikusabb beavatkozást a jövőben. Jelenleg nem érzi szükségét kommentálni a deal hírét bővebben, de hangsúlyozta, semmi sem akadályozza meg abban, hogy megvédje az országa pénzügyi szektorának érdekeit. Az Európai Központi Banknak és az MFSA-nak kell jóváhagynia majd az üzletet; Caruana szerint fontos biztosítani, hogy a folyamat végén egészségesebb és versenyképesebb banki szektor jöjjön létre.

Az OTP nagyon röviden kommentált. Az első hírre annyit írtak, hogy üzleti okokból nem kívánnak megosztani jövőbeli terveket a bank akvizícióiról a sajtóval. Majd Caruana megszólalása után azért fontosnak tartották leszögezni, hogy az ukrán tiltólista indokait folyamatosan vitatták és álláspontjuk szerint azok alaptalannak bizonyultak.