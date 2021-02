Fél év alatt négyszer is súlyos sérülést okozva támadt emberre ugyanaz a prérifarkas Kaliforniában

Több 444 videó?

2020 júliusa óta legalább súlyos prérifarkas-támadást követett el egyetlen állat Kaliforniában, a San Francisco-öböl környékén - közölte szerdán a kaliforniai halászati és természetvédelmi minisztérium illetékese, miután összehasonlították a támadások kivizsgálása során beszerzett DNS-mintákat.

Legutóbb a San Franciscótól keletre található Moraga településen csapott le az állat, egy 3 éves kislányt harapott meg, aki az anyjával sétált a 16 ezer lakosú kertvárosban. A 4 támadás egy két mérföld (3,2 kilométer) sugarú körön belül történt, ez persze nem távolság egy prérifarkasnak.

Az állat december elején egy Kenji Sytz nevű helyi lakost támadott meg, miközben Sytz épp szabadtéren edzett a barátaival. A prérifarkas a lábát kapta el, és nem is akarta elengedni, csak miután Sytz behúzott neki egyet.

A 45 éves férfi szerint ez a prérifarkas más volt, mint azok, amikkel eddig találkozott, ez az állat ugyanis nem félt az embertől, úgy tűnt, mintha „folytatni akarná a harcot”.

A prérifarkas júliusban egy kétévest harapott meg, aki a dadájával sétált, végül a dada kergette el az állatot egy biciklis sisakkal. A negyedik támadás egy helyi zöldségest ért.

A szakemberek próbálják elfogni az állatot, és nem tudják, miért viselkedik így, arra utaló bizonyíték eddig ugyanis nem került elő, hogy veszett lenne.

Szakértők szerint egyébként az ilyen találkozások egyre gyakoribbak lesznek, ahogy egyre több ember él az Egyesült Államokban a városok szélein, ahol a lakott terület érintkezik a természettel. Sok prérifarkas már most is félig-meddig a kertvárosokban lakik, ahol mókusokra, egerekre, nyulakra és madarakra vadásznak. Ezek az állatok többnyire kerülik is az embereket, inkább éjjel aktívak. (New York Times)